Kral için sıkı pazarlık

Kanarya forvetini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ali Koç'un ısrarla takımda görmek istediği, teknik direktör Jorge Jesus'un da onay verdiği Alexander Sörloth transferi için RB Leipzig ve oyuncuyla pazarlıklar devam ediyor. Fenerbahçe, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşamış yıldız isim için Alman temsilcisine 6.5 milyon euro önerdi. Norveçli yıldıza da 2 milyon euro garanti maaş teklifini iletti. RB Leipzig, 26 yaşındaki golcü için 8 milyon euro bonservis talep ediyor. Sörloth'un da 3 milyon euro'luk maaş beklentisi var. Pazarlıkların olumlu sonuçlanması için çaba sarf ediliyor.