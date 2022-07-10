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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Willian Arao'da Jorge Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer harekatı da tüm hızıyla devam ediyor. Ön libero takviyesi yapacak olan sarı-lacivertliler Flamengo forması giyen Willian Arao ile anlaştı ve bu transferde teknik direktör Jorge Jesus'un etkisinin büyük olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Willian Arao'da Jorge Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası

Transfer harekâtını sürdüren Fenerbahçe, Bruma, Lincoln Henrique ve Emre Mor'un ardından bir ismi daha renklerine bağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Willian Arao'da Jorge Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası

Sarı-lacivertliler, Flamengo ile sözleşmesinin bitmesine 5 ay kalan Brezilyalı ön libero Willian Arao'yu kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Willian Arao'da Jorge Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası

Sabah'ın haberine göre; bu transferin başrolünde ise Kanarya'nın tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus var…

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Willian Arao'da Jorge Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası

Arao, F.Bahçe'nin kendisine yaptığı 3 senelik sözleşme ve 1.4 milyon Euro maaş teklifini kabul etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Willian Arao'da Jorge Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası

29 yaşındaki futbolcu, eski hocası Jesus'la yeniden çalışmak için "Jesus varsa ben de varım" diyerek bu öneriyi hemen değerlendirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Willian Arao'da Jorge Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası

Ardından sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun kulübü Flamengo ile pazarlıklara başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Willian Arao'da Jorge Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası

3 EŞİT TAKSİTTE 3 MİLYON EURO

Arao'nun oldukça sıcak tavrı nedeniyle eli güçlenen Fenerbahçe, bu transferi 3 milyon Euro bonservis bedeliyle bitirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Willian Arao'da Jorge Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası

Ayrıca Kanarya'nın, bu ücreti 3 eşit taksitle ödeyeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Willian Arao'da Jorge Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası

Tecrübeli oyuncunun bugün İstanbul'a doğru yola çıkması ve yarın resmi imzayı atması bekleniyor. VOLKAN DEMİR

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Willian Arao'da Jorge Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası

Takım arkadaşlarıyla dünkü antrenmanda vedalaşan Willian Arao, Fenerbahçe formasını giyeceği için çok mutluydu. Brezilyalı'nın sevinci yüzünden okunuyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Willian Arao'da Jorge Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası

WILLIAN ARAO KİMDİR?

Flamengo'nun yıldız oyuncusu, geçen sezon 33 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Willian Arao'da Jorge Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası

Brezilyalı, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Willian Arao'da Jorge Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası

Willian Arao kariyerinde, Sao Paulo, Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico-GO ve Botafogo formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Willian Arao'da Jorge Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası

Orta saha bölgesinin yanı sıra stoper pozisyonunda da görev alabilen yıldız, 1 kez de Brezilya Milli Takım'ında boy gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Willian Arao'da Jorge Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası

2023 Aralık'ta Flamengo ile sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...

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