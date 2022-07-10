FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Willian Arao'da Jorge Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası

Transfer harekâtını sürdüren Fenerbahçe, Bruma, Lincoln Henrique ve Emre Mor'un ardından bir ismi daha renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, Flamengo ile sözleşmesinin bitmesine 5 ay kalan Brezilyalı ön libero Willian Arao'yu kadrosuna kattı.
Transfer harekâtını sürdüren Fenerbahçe, Bruma, Lincoln Henrique ve Emre Mor'un ardından bir ismi daha renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, Flamengo ile sözleşmesinin bitmesine 5 ay kalan Brezilyalı ön libero Willian Arao'yu kadrosuna kattı.
Arao, F.Bahçe'nin kendisine yaptığı 3 senelik sözleşme ve 1.4 milyon Euro maaş teklifini kabul etti.
29 yaşındaki futbolcu, eski hocası Jesus'la yeniden çalışmak için "Jesus varsa ben de varım" diyerek bu öneriyi hemen değerlendirdi.
Ardından sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun kulübü Flamengo ile pazarlıklara başladı.
3 EŞİT TAKSİTTE 3 MİLYON EURO
Arao'nun oldukça sıcak tavrı nedeniyle eli güçlenen Fenerbahçe, bu transferi 3 milyon Euro bonservis bedeliyle bitirdi.
Ayrıca Kanarya'nın, bu ücreti 3 eşit taksitle ödeyeceği öğrenildi.
Tecrübeli oyuncunun bugün İstanbul'a doğru yola çıkması ve yarın resmi imzayı atması bekleniyor. VOLKAN DEMİR
Takım arkadaşlarıyla dünkü antrenmanda vedalaşan Willian Arao, Fenerbahçe formasını giyeceği için çok mutluydu. Brezilyalı'nın sevinci yüzünden okunuyordu.
WILLIAN ARAO KİMDİR?
Flamengo'nun yıldız oyuncusu, geçen sezon 33 maça çıktı.
Brezilyalı, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 3 de asist yaptı.
Willian Arao kariyerinde, Sao Paulo, Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico-GO ve Botafogo formaları giydi.
Orta saha bölgesinin yanı sıra stoper pozisyonunda da görev alabilen yıldız, 1 kez de Brezilya Milli Takım'ında boy gösterdi.
2023 Aralık'ta Flamengo ile sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...