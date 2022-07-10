Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae'nin yerine Ruben Semedo! Temasa geçildi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae'nin yerine Ruben Semedo! Temasa geçildi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezonda hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele edecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması muhtemel olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin yerine Ruben Semedo düşünülüyor. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 11:11
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae'nin yerine Ruben Semedo! Temasa geçildi

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae'nin yerine Ruben Semedo! Temasa geçildi

Sarı-lacivertliler Emre Mor, Bruma ve Lincoln gibi önemli isimleri renklerine bağlamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae'nin yerine Ruben Semedo! Temasa geçildi

Fenerbahçe'de bir yandan da ayrılacak isimler netleşiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae'nin yerine Ruben Semedo! Temasa geçildi

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye gelen ve gösterdiği performans sonrası Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae'nin yerine Ruben Semedo! Temasa geçildi

Güney Koreli stoper transferin gözde ismi konumuna geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae'nin yerine Ruben Semedo! Temasa geçildi

Kurmaylar, Kim'in olası ayrılığı durumunda ise yerine alacakları ismi şimdiden belirledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae'nin yerine Ruben Semedo! Temasa geçildi

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Yeni Asır'da yer alan habere göre İstanbul ekibi, Yunan temsilcilerinden Olympiakos'ta forma giyen Ruben Semedo için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae'nin yerine Ruben Semedo! Temasa geçildi

Oyuncuyla daha önce de temasa geçen sarı-lacivertli kurmaylar yıldız savunmacıyı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak Dinamo Kiev maçına yetiştirmeye çalışıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae'nin yerine Ruben Semedo! Temasa geçildi

Kurmaylar, Yunan ekibiyle de pazarlıkları tam gaz devam ettiriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae'nin yerine Ruben Semedo! Temasa geçildi

Semedo'nun da Fenerbahçe'ye gelmek istemesi sarı-lacivertli ekibin elini güçlendiriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae'nin yerine Ruben Semedo! Temasa geçildi

234 MAÇTA 9 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin istediği Ruben Semedo, futbola Sporting Lizbon'un B Takımı'nda başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae'nin yerine Ruben Semedo! Temasa geçildi

Yeşil Burun Adalı futbolcu, daha sonra sırasıyla Reus, Setubal, Sporting Lizbon, Villarreal, Huesca, Rio Ave, Olympiakos ve Porto formalarını giydi.

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