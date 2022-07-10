Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

Yeni sezon öncesi şu ana kadar Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren Kanarya, Manchester City'nin genç yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 19:30
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

Sarı lacivertli ekip, Jorge Jesus önderliğinde bu sezon hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

Süper Lig'de mutlak şampiyonluk kovalayacak olan Kanarya'nın bir başka hedefi ise Devler Ligi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

Uzun süredir mücadele edemediği Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Kanarya, gruplara kalmak için önemli sınavlar verecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

Fenerbahçe'nin ilk hedefi ise Dinamo Kiev engelini geçmek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

Bu sezon hedeflere ulaşacak bir kadro kurmak isteyen yönetimin transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

Yardbarker sitesinin iddiasına göre; Manchester City, genç oyuncusu Yan Couto'nun gelişimi için planlamasını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

Geçtiğimiz 2 sezonu İspanya'da Girona forması ve Portekiz'de Braga formasıyla geçiren 20 yaşındaki oyuncu henüz City'de forma giyebilecek seviyede değil.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

Brezilyalı futbolcunun İngiliz devinin planlaması doğrultusunda bu sezon da kiralanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

ABD basını, 2022 Altın Çocuk ödülüne aday gösterilen tek Brezilyalı oyuncu olan Couto için flaş bir iddia ortaya attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

Fenerbahçe'nin genç futbolcunun kiralanması için devrede olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

Öte yandan verilen bilgilerin ışığında sarı lacivertlilerin çok önemli rakipleri bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

İlk olarak Marsilya'nın devrede olduğu ancak Fransız ekibinin uzun vadede bir anlaşma talep ettiği oysa ki City'nin bir yıllık kiralamayı göz önünde bulundurması sebebiyle Marsilya'nın şansının az olduğu da eklendi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

Fenerbahçe'nin genç sağ bek için diğer rakipleriyle Yunanistan'dan Olympiakos ve İsviçre'den Basel.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

Öte yandan eski takımı Girona ve Championship ekibi Hull City'nin de devrede olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

City'nin oyuncunun geleceği için en iyi seçeneğe karar vereceği de ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

Hali hazırda sağ bek mevkisi için Osayi Samuel'i kadrosunda bulunduran Kanarya, Ya Couto'yu da transfer ederse Nazım Sangare ile birlikte o bölgeyi kapatabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

20 yaşındaki genç sağ bek, 2020 yılında Coritiba'dan Manchester City'ye 6 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

Genç oyuncu İngiliz ekibiyle hiç maça çıkmadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

Öte yandan geçtiğimiz sezonu Braga'da geçiren Sambacı, Portekiz Ligi'nde 28 maça çıktı. 1 gol ve 3 asist üretti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Manchester City'nin genç yıldızı Yan Couto...

Brezilya U17 takımıyla ise 13 maçta görev aldı.

DİĞER
Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’dan bayram pozu! Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!
Henüz 16 yaşındaydı! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Hülya Koçyiğit’ten yürek yakan sözler! Vefatının ardından ilk bayramda...
Kartal'da Cabral şoku! Transferde rakip çıktı
Rıdvan'a Çizme kancası! Sunulan teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Hull City | CANLI
Ozan Tufan'dan F.Bahçe yorumu!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Bayram tatilinde hava nasıl olacak?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ozan Tufan'dan F.Bahçe yorumu! Ozan Tufan'dan F.Bahçe yorumu! 20:00
Kanarya bombayı patlatıyor! M. City'den geliyor Kanarya bombayı patlatıyor! M. City'den geliyor 19:30
Wimbledon'da şampiyon Djokovic! Wimbledon'da şampiyon Djokovic! 19:12
Kartal'da Cabral şoku! Transferde rakip çıktı Kartal'da Cabral şoku! Transferde rakip çıktı 18:51
Fenerbahçe - Hull City | CANLI Fenerbahçe - Hull City | CANLI 18:51
Rıdvan'a Çizme kancası! Sunulan teklif... Rıdvan'a Çizme kancası! Sunulan teklif... 18:42
Daha Eski
Joao Pedro transferinde son durum ne? İtalyanlar duyurdu! Joao Pedro transferinde son durum ne? İtalyanlar duyurdu! 18:25
G.Saray'dan 2 transfer birden! Oliveira'nın ardından... G.Saray'dan 2 transfer birden! Oliveira'nın ardından... 18:22
Avusturya GP'yi kazanan Leclerc! Avusturya GP'yi kazanan Leclerc! 18:16
Altuğ Çelikbilek ikinci kez şampiyon! Altuğ Çelikbilek ikinci kez şampiyon! 17:47
Guidetti: Çok iyi bir sonuç alacağız Guidetti: Çok iyi bir sonuç alacağız 17:44
Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta? 17:16