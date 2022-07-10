Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Hull City maçı sonrası Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım

Fenerbahçe Hull City maçı sonrası Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım

Fenerbahçe hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı ve mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin ilk golünü güzel bir frikik golüyle kaydeden Arda Güler, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayallerimi gerçekleştirdiğim her an daha iyisini hayal etmek için çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 00:26 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 00:27
Fenerbahçe Hull City maçı sonrası Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım

Fenerbahçe'nin Hull City ile oynadığı maçta güzel bir frikik golü kaydeden Arda Güler, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Genç oyuncu maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yaptığı paylaşımda, "Hayallerimi gerçekleştirdiğim her an daha iyisini hayal etmek için çalışmaya devam edeceğim. Desteğiniz için herkese teşekkür ederim. Şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

DİĞER
Arda Turan ve Aslıhan Doğan Wimbledon finalini izledi! Aslıhan Doğan’ın dünyaca ünlü aktörle fotoğraf koyması sosyal medyayı salladı!
Meksika'da gece yarısı ev partisine saldırı! 7 kişi hayatını kaybetti
G.Saray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı
Kanarya bombayı patlatıyor! M. City'den geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"F.Bahçe 5 yıldızlı formayla çıkarsa..."
Ozan yaşananları açıkladı! Mesut ve İsmail Kartal...
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Bayram tatilinde hava nasıl olacak?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere kutlama! Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere kutlama! 00:31
Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım 00:26
Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! 23:58
Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! 23:37
Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! 23:34
Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı 23:02
Daha Eski
G.Saray'da yeni sezon mesaisi! G.Saray'da yeni sezon mesaisi! 22:30
F.Bahçe 2 dakikada fişi çekti! F.Bahçe 2 dakikada fişi çekti! 22:26
G.Saray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı G.Saray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı 21:55
Antalyaspor ile Başakşehir yenişemedi Antalyaspor ile Başakşehir yenişemedi 21:02
Ozan Tufan'dan F.Bahçe yorumu! Ozan Tufan'dan F.Bahçe yorumu! 20:00
Kanarya bombayı patlatıyor! M. City'den geliyor Kanarya bombayı patlatıyor! M. City'den geliyor 19:30