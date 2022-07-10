Fenerbahçe Hull City maçı sonrası Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım

Fenerbahçe'nin Hull City ile oynadığı maçta güzel bir frikik golü kaydeden Arda Güler, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Genç oyuncu maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yaptığı paylaşımda, "Hayallerimi gerçekleştirdiğim her an daha iyisini hayal etmek için çalışmaya devam edeceğim. Desteğiniz için herkese teşekkür ederim. Şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: