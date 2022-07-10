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FENERBAHÇE HULL CITY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN | Fenerbahçe - Hull City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Hull City ile karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, en ciddi hazırlık maçlarından birine çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Hull City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 16:12
FENERBAHÇE HULL CITY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN | Fenerbahçe - Hull City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Hull City maçı 10 Temmuz Pazar günü 20:30'da TV 8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabaka, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynancak.

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