FENERBAHÇE HULL CITY MAÇI CANLI YAYIN | Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Hull City maçı 10 Temmuz Pazar günü 20:30'da TV 8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabaka, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynancak.

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