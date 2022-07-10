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FENERBAHÇE HULL CITY MAÇI CANLI YAYIN | Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta?

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Fenerbahçe, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile kozlarını paylaşacak. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 13:41 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 14:00
FENERBAHÇE HULL CITY MAÇI CANLI YAYIN | Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Hull City maçı 10 Temmuz Pazar günü 20:30'da TV 8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabaka, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynancak.

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