Fenerbahçe 2-0 Hull City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe 2 dakikada fişi çekti!

Geride bıraktığımız sezonu 2. olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor.

Kanarya, 6. hazırlık maçına Hull City karşısında çıktı. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 87'de Arda Güler ve 89'da Serdar Dursun kaydetti.

HAZIRLIK DÖNEMİNDE MAĞLUBİYET GÖRMEDİ

Sarı-lacivertliler 6 hazırlık maçına çıkarken, bu maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyerek 5 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.