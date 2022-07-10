Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 2-0 Hull City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe 2 dakikada fişi çekti!

Fenerbahçe 2-0 Hull City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe 2 dakikada fişi çekti!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 6. hazırlık maçına çıkTI. Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde sahaya çıkan sarı-lacivertliler, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Hull City ile karşı karşıya geldi ve mücadele Arda Güler ve Serdar Dursun'un attığı gollerle 2-0 sona erdi. Kanarya çıktığı 6 hazırlık maçında da mağlubiyet yüzü görmedi. İşte maçın detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 22:26 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 22:27
Fenerbahçe 2-0 Hull City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe 2 dakikada fişi çekti!

Geride bıraktığımız sezonu 2. olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor.

Kanarya, 6. hazırlık maçına Hull City karşısında çıktı. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 87'de Arda Güler ve 89'da Serdar Dursun kaydetti.

HAZIRLIK DÖNEMİNDE MAĞLUBİYET GÖRMEDİ

Sarı-lacivertliler 6 hazırlık maçına çıkarken, bu maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyerek 5 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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