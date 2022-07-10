Arda Güler’i motive edin

Galatasaray'ın eski kaptanı Selçuk İnan, Arda Güler hakkında konuştu. Tecrübeli isim "Arda'yı çok yukarı çekmeyelim, şımarmasın gibi söylemlerden kaçınmalıyız. Bazı futbolculara güven vermek, motive etmek daha iyidir. Bunları söyleyerek kaybettiğimiz isimler oldu. Arda gibilere ihtiyacımız var" dedi.
Galatasaray'ın eski kaptanı Selçuk İnan, Arda Güler hakkında konuştu. Tecrübeli isim "Arda'yı çok yukarı çekmeyelim, şımarmasın gibi söylemlerden kaçınmalıyız. Bazı futbolculara güven vermek, motive etmek daha iyidir. Bunları söyleyerek kaybettiğimiz isimler oldu. Arda gibilere ihtiyacımız var" dedi.