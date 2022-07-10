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Arda Güler’i motive edin

Galatasaray'ın eski kaptanı Selçuk İnan, Arda Güler hakkında konuştu. Tecrübeli isim "Arda'yı çok yukarı çekmeyelim, şımarmasın gibi söylemlerden kaçınmalıyız. Bazı futbolculara güven vermek, motive etmek daha iyidir. Bunları söyleyerek kaybettiğimiz isimler oldu. Arda gibilere ihtiyacımız var" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Arda Güler’i motive edin
Galatasaray'ın eski kaptanı Selçuk İnan, Arda Güler hakkında konuştu. Tecrübeli isim "Arda'yı çok yukarı çekmeyelim, şımarmasın gibi söylemlerden kaçınmalıyız. Bazı futbolculara güven vermek, motive etmek daha iyidir. Bunları söyleyerek kaybettiğimiz isimler oldu. Arda gibilere ihtiyacımız var" dedi.
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