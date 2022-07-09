TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Tiemoue Bakayoko sürprizi!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Kadrosunu Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor ile güçlendiren sarı-lacivertlilerde gündem orta saha.
O bölgede rotasyonlu geniş bir kadro oluşturmak isteyen Kanarya'nın transfer listesinde birçok yıldız isim bulunuyor.
Orta sahaya takviye için çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'ye Milan'dan sürpriz bir öneri geldi.
İtalyan ekibinin, performansından memnun olmadığı Fransız orta saha Tiemoue Bakayoko'yu Fenerbahçe'ye teklif ettiği bildirildi...
Ancak kırmızı-siyahlılar onu kadroda düşünmüyor.
Oyuncunun temsilcisi durumu görüşmek için Milano'da.
İngiliz basını, Bakayoko'nun önündeki seçeneklerden birisinin Chelsea'ye dönmek olduğunu belirtti.
CHELSEA'DE ŞANSI AZ
Ancak bu durumda Tuchel'in kadrosunda yer alabilmek için Kante, Mateo Kovacic ve Jorginho başta birçok orta saha oyuncusuyla rekabet etmesi gerektiği hatırlatıldı.
Bunun zor olması nedeniyle bir başka takıma kiralanmasının olasılıklar arasında olduğu ifade ediliyor...
Willian Arao için Flamengo ile pazarlıkları sürdüren Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncuda sonuç alamazsa ön libero için Bakayoko'yu gündeme alabileceği bildirildi.
Geçtiğimiz sezon Milan'da 18 maçta 607 dakika süre alan Tiemoue Bakayoko skor üretemedi.
Monaco, Milan, Napoli, Chelsea ve Rennes formaları giyen 1.89 boyundaki Bakayoko; 290 maçta 13 gol+9 asistlik performans sergiledi.
Fransa Milli Takımı'nda 1 kez yer alan yıldız, 2017'de Monaco'dan Chlesea'ye 40 milyon euro bonservis bedeliyle gitmişti.