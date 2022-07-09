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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Tiemoue Bakayoko sürprizi!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de devam eden yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra transfer çalışmaları da sürdürülüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme Milan'ın yıldızı geldi. Serie A ekibinin Chelsea'den kiraladığı Tiemoue Bakayoko'yu Kanarya'ya önerdiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Tiemoue Bakayoko sürprizi!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Tiemoue Bakayoko sürprizi!

Kadrosunu Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor ile güçlendiren sarı-lacivertlilerde gündem orta saha.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Tiemoue Bakayoko sürprizi!

O bölgede rotasyonlu geniş bir kadro oluşturmak isteyen Kanarya'nın transfer listesinde birçok yıldız isim bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Tiemoue Bakayoko sürprizi!

Orta sahaya takviye için çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'ye Milan'dan sürpriz bir öneri geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Tiemoue Bakayoko sürprizi!

İtalyan ekibinin, performansından memnun olmadığı Fransız orta saha Tiemoue Bakayoko'yu Fenerbahçe'ye teklif ettiği bildirildi...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Tiemoue Bakayoko sürprizi!

Bonservisi Chelsea'de olan 27 yaşındaki Bakayoko'nun Milan'la 1 yıl daha kiralık sözleşmesi var.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Tiemoue Bakayoko sürprizi!

Ancak kırmızı-siyahlılar onu kadroda düşünmüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Tiemoue Bakayoko sürprizi!

Oyuncunun temsilcisi durumu görüşmek için Milano'da.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Tiemoue Bakayoko sürprizi!

İngiliz basını, Bakayoko'nun önündeki seçeneklerden birisinin Chelsea'ye dönmek olduğunu belirtti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Tiemoue Bakayoko sürprizi!

CHELSEA'DE ŞANSI AZ

Ancak bu durumda Tuchel'in kadrosunda yer alabilmek için Kante, Mateo Kovacic ve Jorginho başta birçok orta saha oyuncusuyla rekabet etmesi gerektiği hatırlatıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Tiemoue Bakayoko sürprizi!

Bunun zor olması nedeniyle bir başka takıma kiralanmasının olasılıklar arasında olduğu ifade ediliyor...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Tiemoue Bakayoko sürprizi!

Willian Arao için Flamengo ile pazarlıkları sürdüren Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncuda sonuç alamazsa ön libero için Bakayoko'yu gündeme alabileceği bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Tiemoue Bakayoko sürprizi!

Geçtiğimiz sezon Milan'da 18 maçta 607 dakika süre alan Tiemoue Bakayoko skor üretemedi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Tiemoue Bakayoko sürprizi!

Monaco, Milan, Napoli, Chelsea ve Rennes formaları giyen 1.89 boyundaki Bakayoko; 290 maçta 13 gol+9 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Tiemoue Bakayoko sürprizi!

Fransa Milli Takımı'nda 1 kez yer alan yıldız, 2017'de Monaco'dan Chlesea'ye 40 milyon euro bonservis bedeliyle gitmişti.

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