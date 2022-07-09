TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'da sona doğru!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Orta sahaya takviye yapacak olan Kanarya'nın listesinde birçok yıldız futbolcu bulunuyor.
Sarı-lacivertliler'in öncelikli hedeflerinden birisi olan ön libero mevkisi için sona yaklaşıldı.
Takvim'in haberine göre Willian Arao'nun transferinin an meselesi olduğu öğrenildi.
Jorge Jesus, eski öğrencisiyle konuşarak kendisini çok istediğini söyledi.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Flamengo'ya ayrılık talebini iletti.
Arturo Vidal'i transfer eden Kırmızı-Siyahlılar, bu isteğe yeşil ışık yakınca Fenerbahçe hemen harekete geçti.
Sarı-lacivertliler, masaya 3 milyon Euro'luk teklifle oturdu.
Flamengo'nun ise ilk talebi 5 milyon Euro olmuştu.
Tarafların rakam konusunda kısa sürede birbirine yaklaştığı kaydedildi.
Fenerbahçe'nin, Willian Arao transferini bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle tamamlamaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Yönetim için kritik tarih 14 Temmuz.
ZAMANA KARŞI YARIŞ
UEFA'ya kadroların bildirileceği bu güne kadar transfere resmiyet kazandırılması için yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor.
Eğer takıma bu hafta katılırsa, 20 Temmuz'daki ilk mücadelede 11'deki yerini alabilir.
29 yaşındaki Willian Arao, 6 sezondur Flamengo'da oynuyor.