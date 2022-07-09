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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'da sona doğru!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Orta sahaya takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerin Willian Arao ile imza noktasına geldiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'da sona doğru!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'da sona doğru!

Orta sahaya takviye yapacak olan Kanarya'nın listesinde birçok yıldız futbolcu bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'da sona doğru!

Sarı-lacivertliler'in öncelikli hedeflerinden birisi olan ön libero mevkisi için sona yaklaşıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'da sona doğru!

Takvim'in haberine göre Willian Arao'nun transferinin an meselesi olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'da sona doğru!

Jorge Jesus, eski öğrencisiyle konuşarak kendisini çok istediğini söyledi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'da sona doğru!

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Flamengo'ya ayrılık talebini iletti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'da sona doğru!

Arturo Vidal'i transfer eden Kırmızı-Siyahlılar, bu isteğe yeşil ışık yakınca Fenerbahçe hemen harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'da sona doğru!

Sarı-lacivertliler, masaya 3 milyon Euro'luk teklifle oturdu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'da sona doğru!

Flamengo'nun ise ilk talebi 5 milyon Euro olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'da sona doğru!

Tarafların rakam konusunda kısa sürede birbirine yaklaştığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'da sona doğru!

Fenerbahçe'nin, Willian Arao transferini bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle tamamlamaya çok yakın olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'da sona doğru!

Yönetim için kritik tarih 14 Temmuz.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'da sona doğru!

ZAMANA KARŞI YARIŞ

UEFA'ya kadroların bildirileceği bu güne kadar transfere resmiyet kazandırılması için yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'da sona doğru!

Brezilya'da sezon devam ettiği için yıldız futbolcu İstanbul'a hazır bir şekilde gelecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Willian Arao'da sona doğru!

Eğer takıma bu hafta katılırsa, 20 Temmuz'daki ilk mücadelede 11'deki yerini alabilir.

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