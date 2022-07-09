Torino Zajc’ta ısrarlı

Geçtiğimizsezon 9 gol+2 asist ile Süper Lig'deki en iyi performansına ulaşan Miha Zajc için Torino ve Club Brugge devrede... Tuttosport, Torino'nun daha önce de Serie A'da görev yapan Sloven orta sahayı kadrosuna katmak istediğini yazarken, 6 milyon euro'luk teklife karşılık Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini duyurdu. Taraflar arasında belli bir mesafenin alındığı, görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. 28 yaşındaki oyuncuya, Belçika'dan Club Brugge'un da yoğun ilgi gösterdiği aktarıldı.