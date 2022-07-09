Ozan Tufan'dan Ali Koç'a olay sözler! "Kırgınlığım..."

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı nedeniyle sezonu erken açan Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Sarı lacivertliler bir yandan Dinamo Kiev maçına hazırlanırken, bir yandan da hazırlık maçları devam ediyor.

Sarı Lacivertliler, Pazar günü Championship takımı Hull City ile karşılaşacak. Maç öncesi Ozan Tufan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Ozan, yaptığı konuşmada Fenerbahçe yönetiminde dair konuşurken, kırgınlıklarını dile getirdi.

İşte Ozan Tufan'ın yaptığı o açıklamalar...

"Tabii ki kırgınlıklarım var. Çünkü hak edilmemiş bir şey var... Benim yaşamadığım bir sorun yaşamışım gibi lanse edildi. O yüzden bir kırgınlık var..."

"Ben Fenerbahçe taraftarı sayesinde Ozan Tufan oldum. Onlar bana kırgın olabilir ama ben değilim. Benim kırgınlığım başkana ve kulübedir. Bir veda telefonu edebilirlerdi. Ama yapmadılar."

"Son yaşanılan olaydan çoğu kişi haberdar bile değil. Bunları konuşmak için daha sonra Acun ağabeyden müsaade alacağım. Şu an Hull City'ye odaklanmış durumdayım. Burada en iyi şekilde kendimi göstereceğim."

"Kısa bir süre de olsa Premier League'de oynadım ve şimdi Hull City'i oraya çıkarabilmek için çok çalışacağız."

"Konya maçında Mesut Özil'in hocayla yaşadığı bir diyalog vardı. Normal bir diyalogdu, orada kapanmalıydı konu. Başkana kadar gitti. O sırada Mesut Özil'in yanında olunca ben de kadro dışı kaldım."