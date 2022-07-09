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Kim yarışı

Rennes'in hocası Genesio, “Kim Min Jae için transfer görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediğini biliyorum” dedi. Napoli de girişimleri sürdürüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Kim yarışı

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Kim Min Jae açıklaması geldi... Genesio, "Bu transferin bizim açımızdan olumlu yönde ilerlediğini biliyorum ama imza atılmadığı sürece temkinli konuşmakta fayda var. Kim tam aradığımız özellikte bir oyuncu" ifadelerini kullandı. Fransız basını, Rennes'in 18 milyon euro bonservis ücretini kabul ettiğini, rakamı taksitlere bölmek istediğini kaydetti... Kim ile Rennes'in yanı sıra Napoli de ilgileniyor. İtalyan yöneticilerin de Fenerbahçe ile temaslarına devam ettiği, hafta sonu gelişme yaşanabileceği aktarıldı.

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