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Durmak yok

Yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Can Bartu Tesisleri'nde dün oyuncular mesaiye salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Durmak yok

Yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Can Bartu Tesisleri'nde dün oyuncular mesaiye salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen takım, koşu ve çabukluk hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptı. Teknik direktör Jesus'un yönettiği antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.

TEDAVİ OLDULAR

Hafif sakatlıkları süren Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş ve Emre Mor'un tedavilerine devam edildi. Üç oyuncunun durumlarının çok ciddi olmadığı açıklanmıştı. Birkaç güne takıma dahil olmaları bekleniyor.

MESUT TEK BAŞINA

Kadro dışı olan Mesut Özil, Samandıra'da tek başına idmanlara başladı. Özil, antrenörü eşliğinde tek başına çalışma yaptı. Yıldız futbolcu, sözleşmesinin sonuna kadar (2024) Fenerbahçe'de kalacağını aha önce ifade etmişti. Bundan sonraki sürecin ne olacağı belirsizliğini koruyor.

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