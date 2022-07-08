FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde yeni görüşme! Tarih verdiler

Fenerbahçe'de bir süredir durağan bir hale gelen Kim Min-Jae transferi yeniden alevlendi.
Fenerbahçe'de bir süredir durağan bir hale gelen Kim Min-Jae transferi yeniden alevlendi.
Güney Koreli stoperi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan takımlar yeni bir harekat için düğmeye bastı.
Performansıyla sarı-lacivertlilerin kilit oyuncuları arasına giren 25 yaşındaki futbolcu transferin gözdesi konumunda bulunuyor.
Tuttomercato'da yer alan haberde Koulibaly'yi satmaya hazırlanan İtalyan ekibinin Senegalli oyuncunun yerini Koreli stoperle doldurmak istediği yazıldı...
Fenerbahçe'ye yeni teklif sunulduğunu belirten site, "Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Hafta sonu gelişme yaşanabilir" ifadelerine yer verdi...
BEKLENTİ 20 MİLYON EURO!
Fenerbahçe'nin Kim için 20 milyon euro civarında bonservis beklentisi var.
Aksi durumlarda başarılı savunmacı bir sene daha kadroda tutulacak.
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus da yıldız savunmacının kalasından yana...
Deneyimli hoca yönetimle yaptığı görüşmede, Kim Min-Jae'den faydalanmak istediğini ifade etti.
Fenerbahçe taraftarı da 25 yaşındaki savunmacının kalması için sosyal medyada hashtag kampanyaları başlatıyor.
Kim Min-Jae için sevgi dolu mesajlar atan taraftarlar, yıldız ismi en az 1 sene daha kadroda görmek istiyor.
Kanarya'da 40 resmi maçta forma giyen Kim Min-Jae 1 gollük katkı verdi. Güney Koreli oyuncu, ülkesinin milli takımında ise 40 müsabakada 3 gol kaydetti.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan yıldız stoperin güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.