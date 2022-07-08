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FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde yeni görüşme! Tarih verdiler

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'nin transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerdeki performansıyla göz dolduran 25 yaşındaki savunmacı, İtalyan devi Napoli ve Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'i peşine taktı. İtalyan basını, Min-Jae için yeni bir teklif yapıldığını iddia etti ve transferle ilgili tarih verdi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde yeni görüşme! Tarih verdiler

Fenerbahçe'de bir süredir durağan bir hale gelen Kim Min-Jae transferi yeniden alevlendi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde yeni görüşme! Tarih verdiler

Güney Koreli stoperi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan takımlar yeni bir harekat için düğmeye bastı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde yeni görüşme! Tarih verdiler

Performansıyla sarı-lacivertlilerin kilit oyuncuları arasına giren 25 yaşındaki futbolcu transferin gözdesi konumunda bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde yeni görüşme! Tarih verdiler

NAPOLI'NİN TRANSFER ISRARI!
Özellikle İtalyan devi Napoli, Kim Min-Jae'nin peşini bırakmıyor...

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde yeni görüşme! Tarih verdiler

Tuttomercato'da yer alan haberde Koulibaly'yi satmaya hazırlanan İtalyan ekibinin Senegalli oyuncunun yerini Koreli stoperle doldurmak istediği yazıldı...

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde yeni görüşme! Tarih verdiler

Fenerbahçe'ye yeni teklif sunulduğunu belirten site, "Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Hafta sonu gelişme yaşanabilir" ifadelerine yer verdi...

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde yeni görüşme! Tarih verdiler

Kim için Fransa'dan Rennes de devreye girmiş ancak teklifi düşük kalınca sonuç elde edememişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde yeni görüşme! Tarih verdiler

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO!
Fenerbahçe'nin Kim için 20 milyon euro civarında bonservis beklentisi var.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde yeni görüşme! Tarih verdiler

Aksi durumlarda başarılı savunmacı bir sene daha kadroda tutulacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde yeni görüşme! Tarih verdiler

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus da yıldız savunmacının kalasından yana...

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde yeni görüşme! Tarih verdiler

Deneyimli hoca yönetimle yaptığı görüşmede, Kim Min-Jae'den faydalanmak istediğini ifade etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde yeni görüşme! Tarih verdiler

Fenerbahçe taraftarı da 25 yaşındaki savunmacının kalması için sosyal medyada hashtag kampanyaları başlatıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde yeni görüşme! Tarih verdiler

Kim Min-Jae için sevgi dolu mesajlar atan taraftarlar, yıldız ismi en az 1 sene daha kadroda görmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde yeni görüşme! Tarih verdiler

Kanarya'da 40 resmi maçta forma giyen Kim Min-Jae 1 gollük katkı verdi. Güney Koreli oyuncu, ülkesinin milli takımında ise 40 müsabakada 3 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde yeni görüşme! Tarih verdiler

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan yıldız stoperin güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

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