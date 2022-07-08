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Fenerbahçe'de mesaiye devam

Avusturya kampını tamamlayan Fenerbahçe, bir günlük izin sonrası hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti... Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmana oyuncular, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile start verdi. Ardından sahaya geçilerek koşu, çabukluk, pas ve taktik çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de mesaiye devam

Avusturya kampını tamamlayan Fenerbahçe, bir günlük izin sonrası hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti... Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmana oyuncular, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile start verdi. Ardından sahaya geçilerek koşu, çabukluk, pas ve taktik çalışmaları yapıldı.

SAKATLARA ÖZEL PROGRAM
Hafif sakatlıkları bulunan Emre Mor, Bright Osayi- Samuel ve Mert Hakan Yandaş, antrenmanı tedavi programları eşliğinde tamamladılar. Üç oyuncunun kısa süre içinde takım arkadaşlarının arasına katılmaları bekleniyor.

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