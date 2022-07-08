FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Igor Paixao için girişimler hızlandı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak sarı-lacivertliler, Devler Ligi gruplarına kalmanın hesaplarını yapıyor.
Yönetim de transfer çalışmalarında gaza bastı.
Listeye alınan isimlerden olan Igor Paixao için girişimler hızlandırıldı. İşte detaylar...
Yeni Asır'ın aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe ile ilgili Brezilya'dan bir iddia da Lance'tan geldi.
Sarı-lacivertlilerin daha önce de gündemde olan Botafogo'lu Erison ve Igor Paixao için de girişimlerini artırdığı belirtildi.
Erison forvette, Igor ise kanatlarda görev yapıyor.
Fenerbahçeli yöneticilerin her iki oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladığı kaydedildi.
IGOR PAIXAO KİMDİR?
28 Haziran 2000 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Kariyerine Coritiba'nın altyapısında başladı.
2021'de Coritiba'nın A takımına yükseldi.
Geride bıraktığımız sezon çıktığı 31 karşılaşmada 11 gol atarken 6 da asist yaptı.
1.68 cm boyundaki Paixao, sol kanatta görev yapıyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 800 bin euro...
Paixao'nun Coritiba ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.