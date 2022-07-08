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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Igor Paixao için girişimler hızlandı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşacağı Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertli kurmaylar, transferler operasyonuna da hız verdi. Listeye alınan Igor Paixao için görüşmeler başladı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 11:06
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi! Igor Paixao için girişimler hızlandı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi! Igor Paixao için girişimler hızlandı

Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak sarı-lacivertliler, Devler Ligi gruplarına kalmanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi! Igor Paixao için girişimler hızlandı

Yönetim de transfer çalışmalarında gaza bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi! Igor Paixao için girişimler hızlandı

Listeye alınan isimlerden olan Igor Paixao için girişimler hızlandırıldı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi! Igor Paixao için girişimler hızlandı

Yeni Asır'ın aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe ile ilgili Brezilya'dan bir iddia da Lance'tan geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi! Igor Paixao için girişimler hızlandı

Sarı-lacivertlilerin daha önce de gündemde olan Botafogo'lu Erison ve Igor Paixao için de girişimlerini artırdığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi! Igor Paixao için girişimler hızlandı

Erison forvette, Igor ise kanatlarda görev yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi! Igor Paixao için girişimler hızlandı

Fenerbahçeli yöneticilerin her iki oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladığı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi! Igor Paixao için girişimler hızlandı

IGOR PAIXAO KİMDİR?

28 Haziran 2000 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi! Igor Paixao için girişimler hızlandı

Kariyerine Coritiba'nın altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi! Igor Paixao için girişimler hızlandı

2021'de Coritiba'nın A takımına yükseldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi! Igor Paixao için girişimler hızlandı

Geride bıraktığımız sezon çıktığı 31 karşılaşmada 11 gol atarken 6 da asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi! Igor Paixao için girişimler hızlandı

1.68 cm boyundaki Paixao, sol kanatta görev yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi! Igor Paixao için girişimler hızlandı

Oyuncunun güncel piyasa değeri 800 bin euro...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi! Igor Paixao için girişimler hızlandı

Paixao'nun Coritiba ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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