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Fenerbahçe hazırlıklarını Can Bartu tesislerinde devam ediyor

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe antremanlarına Can Bartu Tesisleri'nde devam ediyor. Oyunculara yakından ilgi gösteren Portekizli çalıştırıcı taktiksel çalışmalara ağırlık veriyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 14:48
Fenerbahçe hazırlıklarını Can Bartu tesislerinde devam ediyor

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamad, Teknik Direktörümüz Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncularımız, koşu ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.

Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş ve Emre Mor'un tedavilerine devam edildi. ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe sezonun 6. hazırlık karşılaşmasına 10 Temmuz Pazar günü Hull City karşısında çıkacak. Karşılaşma 20.30'da Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

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