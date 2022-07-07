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SÜPER LİG HABERLERİ | Fenerbahçe yeni sezona hazırlanıyor!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Avusturya kampından döndükten sonra bir günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 22:29
SÜPER LİG HABERLERİ | Fenerbahçe yeni sezona hazırlanıyor!

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu çalışmalarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için gittiği Avusturya'dan dönen sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Emre Mor, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş, antrenmanı tedavi programları eşliğinde geçirdi.

Fenerbahçe, 8 Temmuz Cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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