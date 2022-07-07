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HULL CITY FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺 | Hull City - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, gelecek sezon 3 kulvarda başarı hedefliyor. Fenerbahçe, sezonu rakiplerine göre erken açtı ve 5 hazırlık maçı gerçekleştirdi. Sarı lacivertli ekip 6. hazırlık maçında Hull City ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 15:00 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 15:30
HULL CITY FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺 | Hull City - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Hull City - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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HULL CİTY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hull City - Fenerbahçe maçı 10 Temmuz Pazar günü 20:30'de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabaka, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynancak.

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