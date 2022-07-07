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Fenerbahçe'ye transferde Mariano Diaz şoku! İspanyollar duyurdu

Son dakika spor haberi: Kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir transfer operasyonu yürüten Fenerbahçe'de santrfor mevkisi büyük önem taşıyor. Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un listesinde bulunan Mariano Diaz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 28 yaşındaki hücum oyuncusundan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. İspanya La Liga ekibinin, Mariano Diaz transferinde devreye girdiği iddia edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 19:23
Fenerbahçe'ye transferde Mariano Diaz şoku! İspanyollar duyurdu

Getafe'nin çok istekli olduğu Diaz'a imza attırmak için şartları zorlayacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'ye transferde Mariano Diaz şoku! İspanyollar duyurdu

Dominikli oyuncunun takımın kilit parçalarından biri olacağını düşünen Getafe yönetiminin transferde ısrarcı davrandığının altı çizildi.

Fenerbahçe'ye transferde Mariano Diaz şoku! İspanyollar duyurdu

Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 28 yaşındaki hücum oyuncusunun yüksek maaş beklentisi içinde olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'ye transferde Mariano Diaz şoku! İspanyollar duyurdu

FENERBAHÇE GÖRÜŞMELERİ DURDURDU!
Sarı-lacivertliler, Mariano Diaz'a yaptığı transfer teklifinin reddedilmesinin ardından görüşmeleri durdurdu.

Fenerbahçe'ye transferde Mariano Diaz şoku! İspanyollar duyurdu

Dominikli futbolcu için büyük bir yatırım yapmak istemeyen Kanarya'nın transferde beklemeye geçtiği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye transferde Mariano Diaz şoku! İspanyollar duyurdu

YILLIK 5 MİLYON EURO İSTİYOR!
Transferde yeni adresi merak konusu olan Mariano Diaz'ın, yapacağı yeni kontratta sezon başına 5 milyon euro maaş beklentisi bulunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'ye transferde Mariano Diaz şoku! İspanyollar duyurdu

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de istediği süreleri alamayan Diaz, 11 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye transferde Mariano Diaz şoku! İspanyollar duyurdu

Kariyerine Badalona altyapısında başlayan Mariano Diaz, 2011 yılında Real Madrid U19 takımına geldi.

Fenerbahçe'ye transferde Mariano Diaz şoku! İspanyollar duyurdu

Grafiğini yükselten golcü oyuncu, 2016 yılında Real Madrid'in A Takımı'na imza attı.

Fenerbahçe'ye transferde Mariano Diaz şoku! İspanyollar duyurdu

2017 yılında 8 milyon euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lyon'a transfer oldu.

Fenerbahçe'ye transferde Mariano Diaz şoku! İspanyollar duyurdu

1 sene sonra İspanyol devi Real Madrid, 21.50 milyon euro'ya Diaz'ı geri aldı.

Fenerbahçe'ye transferde Mariano Diaz şoku! İspanyollar duyurdu

Eflatun-beyazlılarda sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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