Fenerbahçe'ye transferde Mariano Diaz şoku! İspanyollar duyurdu

Transferde dört koldan çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de golcü şoku yaşanıyor.
Transferde dört koldan çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de golcü şoku yaşanıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un gözdesi konumunda bulunan Mariano Diaz'dan kötü haber geldi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; La Liga ekibi Getafe, Fenerbahçe'nin listesindeki Mariano Diaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Getafe'nin çok istekli olduğu Diaz'a imza attırmak için şartları zorlayacağı ifade edildi.
Dominikli oyuncunun takımın kilit parçalarından biri olacağını düşünen Getafe yönetiminin transferde ısrarcı davrandığının altı çizildi.
Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 28 yaşındaki hücum oyuncusunun yüksek maaş beklentisi içinde olduğu kaydedildi.
FENERBAHÇE GÖRÜŞMELERİ DURDURDU!
Sarı-lacivertliler, Mariano Diaz'a yaptığı transfer teklifinin reddedilmesinin ardından görüşmeleri durdurdu.
Dominikli futbolcu için büyük bir yatırım yapmak istemeyen Kanarya'nın transferde beklemeye geçtiği kaydedildi.
YILLIK 5 MİLYON EURO İSTİYOR!
Transferde yeni adresi merak konusu olan Mariano Diaz'ın, yapacağı yeni kontratta sezon başına 5 milyon euro maaş beklentisi bulunduğu ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de istediği süreleri alamayan Diaz, 11 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Kariyerine Badalona altyapısında başlayan Mariano Diaz, 2011 yılında Real Madrid U19 takımına geldi.
Grafiğini yükselten golcü oyuncu, 2016 yılında Real Madrid'in A Takımı'na imza attı.
1 sene sonra İspanyol devi Real Madrid, 21.50 milyon euro'ya Diaz'ı geri aldı.
Eflatun-beyazlılarda sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.