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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yeni prensi İsmail Yüksek

Avusturya kampını tamamlayan Fenerbahçe, İstanbul'a döndü... Kampın en fazla öne çıkan ismi İsmail Yüksek oldu. Genç orta saha, Jorge Jesus'un adeta yeni prensi oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yeni prensi İsmail Yüksek

Avusturya kampını tamamlayan Fenerbahçe, İstanbul'a döndü... Kampın en fazla öne çıkan ismi İsmail Yüksek oldu. Genç orta saha, Jorge Jesus'un adeta yeni prensi oldu.

Fenerbahçe'nin Partizan ve Mol Fehervar maçlarında 90 dakika şans bulan İsmail Yüksek, "Jorge Jesus ve ekibiyle çalışmak tüm takım için çok değerli ve çok büyük bir şans. Ondan ve tüm teknik ekipten bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Benimle de özel olarak ilgileniyor, ona da teşekkür ederim. Ben de elimden gelen gayreti hem ona hem de taraftara karşı vermek istiyorum" dedi. Yüksek, "Takımda kalıp kalmayacağını teknik ekip ve yönetim bilir. Ama bu formanın ağırlığını bilerek çalışıyorum ve her anın zevkini yaşıyorum. Çok şükür sahaya da yansıyor" ifadelerini kullandı.

FELSEFESİNİ EZBERLETİYOR
Kampta oynadığı iki hazırlık maçında Sırbistan'dan Partizan'ı 1-0, Macaristan ekibi Mol Fehervar'ı ise 3-0 yenen Kanarya'da Jesus, İsmail'in yanı sıra tom oyuncularıyla bire bir ilgilendi... Takıma kendi felsefesini ve oyun stilini ezberletmeye çalışan Portekizli hoca, her gün çift idmanla yükleme yaptı. İdmanlarda sürekli uyarılarda bulunarak öğrencilerine istediklerini aktardı.

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