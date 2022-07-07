FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Mesut Özil yorumu!

ERMAN TOROĞLU - ALİ KOÇ'UN MESUT ÖZİL KARARI DOĞRU
Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi başlıyor, sonra da futbolcu ve teknik adam kıyımı...
ERMAN TOROĞLU - ALİ KOÇ'UN MESUT ÖZİL KARARI DOĞRU
Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi başlıyor, sonra da futbolcu ve teknik adam kıyımı...
Ne zamana kadar; İsmail Kartal'a kadar. Kartal, Fenerbahçe çocuğu...
Hiç kimsenin Fenerbahçe'ye zarar vermesini istemeyen bir isim. Sahada çok maçını yönettim.
Dikdörtgenin içinde pırıl pırıl biriydi. Çirkinlik ve çirkeflik yapmazdı. İnsanları saha içinde daha iyi anlıyorsunuz.
Sizi hakem olarak satıyor mu, arkandan hareket yapıp, seyirciye hedef mi gösteriyor, yoksa kafasını eğip futbol mu oynuyor?
İsmail Kartal kafasını eğenlerdendi.
Fenerbahçe, Konya ile oynuyor, 1-0 mağlup... Soyunma odasına gidiyorlar Mesut Özil dahil iki oyuncuyu oyundan alıyor, İsmail...
Bunun üzerine Mesut eldeki ayakkabıyı yere fırlatıp Almanca küfür ediyor.
Bu hareketi İsmail'e doğru yapınca Ozan da Mesut'tan yana tavır alıyor.
İkinci yarı Fenerbahçe sahada futbol kavgası verip, çatır çatır oynayarak maçı kazanıyor.
Bu; Mesut Özil'in terbiye noksanlığına Ozan'ın dahil olması, diğer futbolcuların ise olaya tepki gösterip teknik direktörün yanında olmaları... Bitmiyor...
İsmail hoca, Başkan Koç'a olayı anlatıyor, aldığı cevap 10 numara; "Ne istiyorsan onu yap, ne karar alırsan yanındayım." O saatten sonra Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynuyor.
İsmail'in de yaptığı doğru, ona sahip çıkan Ali Koç'un yaptığı da..
Takım ligi ikinci sırada tamamlıyor. Genele bakınca İsmail Kartal'lı Fenerbahçe ikinci yarının lideri oluyor.