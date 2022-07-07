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FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Mesut Özil yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de dikkat çeken konulardan biri de Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması olayı olmuştu. Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, yaşanan bu hadiseyi değerlendirirken çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 14:44
FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Mesut Özil yorumu!

ERMAN TOROĞLU - ALİ KOÇ'UN MESUT ÖZİL KARARI DOĞRU

Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi başlıyor, sonra da futbolcu ve teknik adam kıyımı...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Mesut Özil yorumu!

Ne zamana kadar; İsmail Kartal'a kadar. Kartal, Fenerbahçe çocuğu...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Mesut Özil yorumu!

Hiç kimsenin Fenerbahçe'ye zarar vermesini istemeyen bir isim. Sahada çok maçını yönettim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Mesut Özil yorumu!

Dikdörtgenin içinde pırıl pırıl biriydi. Çirkinlik ve çirkeflik yapmazdı. İnsanları saha içinde daha iyi anlıyorsunuz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Mesut Özil yorumu!

Sizi hakem olarak satıyor mu, arkandan hareket yapıp, seyirciye hedef mi gösteriyor, yoksa kafasını eğip futbol mu oynuyor?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Mesut Özil yorumu!

İsmail Kartal kafasını eğenlerdendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Mesut Özil yorumu!

Fenerbahçe, Konya ile oynuyor, 1-0 mağlup... Soyunma odasına gidiyorlar Mesut Özil dahil iki oyuncuyu oyundan alıyor, İsmail...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Mesut Özil yorumu!

Bunun üzerine Mesut eldeki ayakkabıyı yere fırlatıp Almanca küfür ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Mesut Özil yorumu!

Bu hareketi İsmail'e doğru yapınca Ozan da Mesut'tan yana tavır alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Mesut Özil yorumu!

İkinci yarı Fenerbahçe sahada futbol kavgası verip, çatır çatır oynayarak maçı kazanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Mesut Özil yorumu!

Bu; Mesut Özil'in terbiye noksanlığına Ozan'ın dahil olması, diğer futbolcuların ise olaya tepki gösterip teknik direktörün yanında olmaları... Bitmiyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Mesut Özil yorumu!

İsmail hoca, Başkan Koç'a olayı anlatıyor, aldığı cevap 10 numara; "Ne istiyorsan onu yap, ne karar alırsan yanındayım." O saatten sonra Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynuyor.

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