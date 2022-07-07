FENERBAHÇE HABERİ: Rennes'den Kim Min-Jae açıklaması! Transferi...

2022/2023 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
2022/2023 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Şu ana kadar Lincoln Henrique, Bruma ile Emre Mor transferlerini resmiyete kavuşturan ve Tiago Çukur'da da mutlu sona ulaşan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Geçtiğimiz sezon başında 3 milyon Euro karşılığında Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer edilen Güney Koreli stoper, kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.
25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Fransız basını, Ligue 1 ekibinin Güney Koreli savunma oyuncusuyla uzun vadeli bir sözleşme konusunda anlaştığını duyurmuştu.
Rennes'in Kim Min-Jae transferi için Fenerbahçe'ye 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürülmüştü.
1.90 boyundaki stoperin Ligue 1 ekibine transfer olup olmayacağı belirsizliğini korurken, Kim transferiyle ilgili resmi açıklama geldi.
Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, Beijing Guoan'dan eski öğrencisi olan Güney Koreli futbolcunun transfer sürecine ilişkin konuştu.
Fransız çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Kim Min-Jae'yi iyi tanıyorum.
Kendisi bu pozisyon için aradığımız niteliklere sahip oyunculardan biri.
Transfer sürecinin olumlu yönde ilerlediğini biliyorum ama resmi imza atılmadığı sürece temkinli davranmak lazım." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 maça çıkan Kim, 1 gol kaydetti.
Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro.