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FENERBAHÇE HABERİ: Rennes'den Kim Min-Jae açıklaması! Transferi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin takımdaki geleceği merak konusu oldu. Teknik direktör Jorge Jesus'un yönetimle yaptığı görüşmede kalması yönünde görüş bildirdiği Güney Koreli stoperin ciddi talipleri bulunuyor. Son olarak 25 yaşındaki savunmacıya Fransa Ligue 1 ekibi Rennes talip olmuştu. Rennes Teknik Direktörü Bruno Geneisio, Kim Min-Jae'nin transferindeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 22:54
FENERBAHÇE HABERİ: Rennes'den Kim Min-Jae açıklaması! Transferi...

2022/2023 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Rennes'den Kim Min-Jae açıklaması! Transferi...

Şu ana kadar Lincoln Henrique, Bruma ile Emre Mor transferlerini resmiyete kavuşturan ve Tiago Çukur'da da mutlu sona ulaşan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Rennes'den Kim Min-Jae açıklaması! Transferi...

Kanarya'da geleceği en çok merak edilen isimlerde biri de Kim Min-Jae oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Rennes'den Kim Min-Jae açıklaması! Transferi...

Geçtiğimiz sezon başında 3 milyon Euro karşılığında Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer edilen Güney Koreli stoper, kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Rennes'den Kim Min-Jae açıklaması! Transferi...

25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

FENERBAHÇE HABERİ: Rennes'den Kim Min-Jae açıklaması! Transferi...

Adı başta Napoli ve Tottenham ile anılan Kim'e son olarak Rennes talip olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Rennes'den Kim Min-Jae açıklaması! Transferi...

Fransız basını, Ligue 1 ekibinin Güney Koreli savunma oyuncusuyla uzun vadeli bir sözleşme konusunda anlaştığını duyurmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Rennes'den Kim Min-Jae açıklaması! Transferi...

Rennes'in Kim Min-Jae transferi için Fenerbahçe'ye 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERİ: Rennes'den Kim Min-Jae açıklaması! Transferi...

1.90 boyundaki stoperin Ligue 1 ekibine transfer olup olmayacağı belirsizliğini korurken, Kim transferiyle ilgili resmi açıklama geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Rennes'den Kim Min-Jae açıklaması! Transferi...

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, Beijing Guoan'dan eski öğrencisi olan Güney Koreli futbolcunun transfer sürecine ilişkin konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Rennes'den Kim Min-Jae açıklaması! Transferi...

Fransız çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Kim Min-Jae'yi iyi tanıyorum.

FENERBAHÇE HABERİ: Rennes'den Kim Min-Jae açıklaması! Transferi...

Kendisi bu pozisyon için aradığımız niteliklere sahip oyunculardan biri.

FENERBAHÇE HABERİ: Rennes'den Kim Min-Jae açıklaması! Transferi...

Transfer sürecinin olumlu yönde ilerlediğini biliyorum ama resmi imza atılmadığı sürece temkinli davranmak lazım." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Rennes'den Kim Min-Jae açıklaması! Transferi...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 maça çıkan Kim, 1 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ: Rennes'den Kim Min-Jae açıklaması! Transferi...

Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro.

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