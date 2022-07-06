Haberler Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş için dev transfer teklifi! Fenerbahçe'den jet yanıt

Mert Hakan Yandaş için dev transfer teklifi! Fenerbahçe'den jet yanıt

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin birçok futbolcusuna teklif yağıyor. Kim Min-Jae, Attila Szalai ve Osayi Samuel Avrupa ekiplerinin gözdesi konumunda bulunurken, Mert Hakan Yandaş için kulübe dev bir transfer teklifi geldi. Rusya Ligi ekibi CSKA Moskova bir süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için yaptığı teklifi revize etti. Transferi mutlu sonla bitirmek isteyen CSKA, yıldız futbolcu için teklifini yükseltti. Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jorge Jesus ile görüşüp, Rus ekibine jet bir yanıt verdi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 19:15
Mert Hakan Yandaş için dev transfer teklifi! Fenerbahçe'den jet yanıt

Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla göz doldurdu.

Mert Hakan Yandaş için dev transfer teklifi! Fenerbahçe'den jet yanıt

Sarı-lacivertlilerin ikinci bitirdiği sezonda yıldız oyuncu, asistleriyle dikkat çekti.

Mert Hakan Yandaş için dev transfer teklifi! Fenerbahçe'den jet yanıt

27 yaşındaki futbolcu, 33 maçta 2 gol ve 11 asistlik performansıyla beğeni topladı.

Mert Hakan Yandaş için dev transfer teklifi! Fenerbahçe'den jet yanıt

Orta sahada iki yönlü oyunuyla takımın önemli isimleri arasına giren Mert Hakan, mücadeleci yapısıyla taraftarın sevgilisi konumuna geldi.

Mert Hakan Yandaş için dev transfer teklifi! Fenerbahçe'den jet yanıt

Mert Hakan Yandaş'ın yükselen grafiği Avrupa ekiplerinin radarına takıldı.

Mert Hakan Yandaş için dev transfer teklifi! Fenerbahçe'den jet yanıt

Özellikle Rus ekibi CSKA Moskova bir süredir yıldız oyuncunun peşini bırakmıyor.

Mert Hakan Yandaş için dev transfer teklifi! Fenerbahçe'den jet yanıt

Transferin gözdesi konumunda bulunan Mert Hakan için CSKA'dan bir teklif daha geldi.

Mert Hakan Yandaş için dev transfer teklifi! Fenerbahçe'den jet yanıt

5 milyon euro'luk teklifi reddedilen Rusya Ligi ekibi, başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için yeni bir hamlede bulundu.

Mert Hakan Yandaş için dev transfer teklifi! Fenerbahçe'den jet yanıt

7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağlamak isteyen CSKA Moskova teklif yükseltti.

Mert Hakan Yandaş için dev transfer teklifi! Fenerbahçe'den jet yanıt

Sarı-lacivertli yönetime bonservis bedeli olarak 7 milyon euro önerildi.

Mert Hakan Yandaş için dev transfer teklifi! Fenerbahçe'den jet yanıt

FENERBAHÇE'DEN YANIT GELDİ!
Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçeli kurmaylar, gelen teklifi Portekizli hoca ile istişare etti.

Mert Hakan Yandaş için dev transfer teklifi! Fenerbahçe'den jet yanıt

TEKLİF REDDEDİLDİ!
Akşam'ın haberine göre; Jesus'un Mert Hakan'ı takımda tutmak istemesi nedeniyle yapılan teklif geri çevrildi.

Mert Hakan Yandaş için dev transfer teklifi! Fenerbahçe'den jet yanıt

10 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Her ne kadar takımda tutulmak istense de, 27 yaşındaki futbolcuya gelecek 10 milyon euro'luk teklife 'hayır' denmeyecek.

Mert Hakan Yandaş için dev transfer teklifi! Fenerbahçe'den jet yanıt

Bonservis bedeli olarak 10 milyon euro belirleyen sarı-lacivertliler, bu rakamda diretiyor.

Mert Hakan Yandaş için dev transfer teklifi! Fenerbahçe'den jet yanıt

Merkez orta saha ve 10 numara mevkilerinde görev yapan Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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