Mert Hakan Yandaş için dev transfer teklifi! Fenerbahçe'den jet yanıt

Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla göz doldurdu.
Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla göz doldurdu.
Sarı-lacivertlilerin ikinci bitirdiği sezonda yıldız oyuncu, asistleriyle dikkat çekti.
27 yaşındaki futbolcu, 33 maçta 2 gol ve 11 asistlik performansıyla beğeni topladı.
Orta sahada iki yönlü oyunuyla takımın önemli isimleri arasına giren Mert Hakan, mücadeleci yapısıyla taraftarın sevgilisi konumuna geldi.
Mert Hakan Yandaş'ın yükselen grafiği Avrupa ekiplerinin radarına takıldı.
Özellikle Rus ekibi CSKA Moskova bir süredir yıldız oyuncunun peşini bırakmıyor.
Transferin gözdesi konumunda bulunan Mert Hakan için CSKA'dan bir teklif daha geldi.
5 milyon euro'luk teklifi reddedilen Rusya Ligi ekibi, başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için yeni bir hamlede bulundu.
7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağlamak isteyen CSKA Moskova teklif yükseltti.
Sarı-lacivertli yönetime bonservis bedeli olarak 7 milyon euro önerildi.
FENERBAHÇE'DEN YANIT GELDİ!
Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçeli kurmaylar, gelen teklifi Portekizli hoca ile istişare etti.
TEKLİF REDDEDİLDİ!
Akşam'ın haberine göre; Jesus'un Mert Hakan'ı takımda tutmak istemesi nedeniyle yapılan teklif geri çevrildi.
10 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Her ne kadar takımda tutulmak istense de, 27 yaşındaki futbolcuya gelecek 10 milyon euro'luk teklife 'hayır' denmeyecek.
Bonservis bedeli olarak 10 milyon euro belirleyen sarı-lacivertliler, bu rakamda diretiyor.
Merkez orta saha ve 10 numara mevkilerinde görev yapan Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.