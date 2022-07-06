Kanarya tam gaz

Fenerbahçe hazırlık maçlarındaki galibiyet serisine Avusturya'da da devam ediyor... Sarı-lacivertliler, Graz kampında yaptığı ikinci hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mol Fehervar'ı 3-0 mağlup etti. 37'de soldan sıfıra inen İrfan Can yerden sert ortaladı, Serdar Dursun penaltı noktasında dönerek vurdu: 1-0. 43'te Ferdi'nin defanstan seken ortasını tamamlayan Rossi, ilk yarının skorunu belirledi: 2-0. Yeni transfer Lincoln, 61'de sıfıra inip ortaladı, Valencia kafayla maçın skorunu belirledi: 3-0. Fenerbahçe, 6. hazırlık karşılaşmasında Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Hull City'yi ağırlayacak.
OSAYI VE EMRE SAKATLANDI
Defans oyuncusu Bright Osayi-Samuel, 5'inci ve 12'nci dakikalarda yerde kalan 24 yaşındaki oyuncu, 30'da yerine Novak'a bıraktı. 64'te İrfan Can'ın yerine giren Emre Mor, 73. dakikada rakibinden aldığı darbeyle yerde kalarak sakatlandı.