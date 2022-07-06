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Fenerbahçe'den logo açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden logo kullanımına ilişkin bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında, "Kulübümüz, bu sezon itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonunun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 14:53
Fenerbahçe'den logo açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olarak 5 yıldızlı logo kullanımını hayata geçirdiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonunun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında bu şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi, bundan doğan maddi ve manevi taleplerinin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.

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