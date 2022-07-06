Fenerbahçe'de Arda Güler ve Emre Mor camiayı mest etti

Kanarya'nın Partizan ile oynadığı mücadelede Emre Mor, 65'te Arda Güler ise 82. dakikada maça girmişti. İkili uzatmalarla birlikte 10 dakika birlikte oynarken paslaşmaları, birbirleriyle uyumları, oyun zekalarıyla sarı-lacivertli taraftarların yüzünü güldürdüler. İki süper solak oynadıkları futbolla keyif verdiler. Teknik direktör Jorge Jesus da sezon içinde bu ikiliyi sağ kanatta birlikte oynatmayı düşünüyor. Böylece rakiplerin sol kanadını çökertmeyi hedefliyor. Deneyimli çalıştırıcı, saha içinde problem çözebilen, sıkışan oyunları hızları, zekaları ve yetenekleriyle aşabilecek iki genç futbolcu üzerine planlar yapıyor.



MİLLİ TAKIMA DÖNMEK İSTİYOR

Emre Mor, henüz 15 yaşında parladıktan sonra A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Ancak kariyerini doğru yönetemeyen genç futbolcu düşüş yaşayınca ay-yıldızlılardan artık davet gelmiyordu. Geçen sezon Karagümrük formasıyla gösterdiği performansla Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki oyuncunun en büyük hayali yeniden Milli Takım formasını sırtına geçirmek. Sarı-lacivertli taraftarlar da oyuncunun sosyal medya hesaplarına mesaj atarak ona bu konuda destek yağdırıyor.



8 GOLE ETKİ ETTİ

Arda Güler, Gençlerbirliği alt yapısından geldikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Kısa sürede A Takıma yükselen 17 yaşındaki hücum oyuncusu geçen sezon 16 karşılaşmada forma giydi. 3 gol attı, 5 asist yaptı.