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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sörloth Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de gündem forvet tranferi. Sarı-lacivertliler Leipzig'e geri dönen Sörloth için girişimlerini sıklaştırdı. Sörloth transferinde çok önemli bir adım atıldı. Başkan Koç'un yürüttüğü görüşmelerde Norveçli golcü F.Bahçe'nin teklifini kabul etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sörloth Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Yeni sezona son yılların en güçlü kadrosu ile girmekte kararlı olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sörloth Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Sarı-Lacivertliler uzun bir süredir peşinde olduğu Leipzig'in Norveçli santrforu Alexander Sörloth'u renklerine bağlamaya çok yaklaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sörloth Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Takvim'in haberine göre; Başkan Ali Koç'un yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe alındığı bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sörloth Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Norveçli santrforun Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği ve kampa katılmak için gün saydığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sörloth Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Alman kulübü Leipzig ile yapılan görüşmelerde de olumlu bir hava var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sörloth Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

HEDEF KIEV MAÇINA YETİŞTİRMEK

Zorunlu satın alma opsiyonunun bedelinde küçük bir fark olduğu bu pürüzün giderilmeye çalışıldığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sörloth Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Leipzig son olarak Sörloth'un bonservis bedelinde 8 milyon Euro'ya kadar inmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sörloth Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Sarı-Lacivertli kurmaylar ise zorunlu satın alma opsiyonunun biraz daha aşağıya çekilmesini talep etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sörloth Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Bunun yanıda Leipzig'in bir sonraki satıştan pay istediği de gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sörloth Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Fenerbahçe, Sörloth'u Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanacak maça kadar yetiştirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sörloth Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

LA LİGA'DA HAYAL KIRIKLIĞI YARATMIŞTI

Geride bıraktığımız sezonu Real Sociedad'da kiralık geçiren Alexander Sörloth, La Liga'da beklentilerin altında kalmış ve çıktığı 44 maçta 8 gol, 1 asistlik istatistik yakalamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sörloth Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?

5 Aralık 1995 tarihinde dünyaya gelen Alexander Sörloth, futbola Rosenborg'da başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sörloth Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Daha sonra Bodo Glimt'e transfer olan Norveçli golcü sırasıyla Rosenborg, Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, Gent, ve Trabzonspor formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sörloth Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Trabzonspor'da kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Alexander Sörloth, 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sörloth Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

26 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezonu ise Real Sociedad'da kiralık geçirmişti.

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