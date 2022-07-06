FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sörloth Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Yeni sezona son yılların en güçlü kadrosu ile girmekte kararlı olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yeni sezona son yılların en güçlü kadrosu ile girmekte kararlı olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Sarı-Lacivertliler uzun bir süredir peşinde olduğu Leipzig'in Norveçli santrforu Alexander Sörloth'u renklerine bağlamaya çok yaklaştı.
Takvim'in haberine göre; Başkan Ali Koç'un yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe alındığı bildirildi.
Norveçli santrforun Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği ve kampa katılmak için gün saydığı ifade edildi.
Alman kulübü Leipzig ile yapılan görüşmelerde de olumlu bir hava var.
HEDEF KIEV MAÇINA YETİŞTİRMEK
Zorunlu satın alma opsiyonunun bedelinde küçük bir fark olduğu bu pürüzün giderilmeye çalışıldığı ifade edildi.
Leipzig son olarak Sörloth'un bonservis bedelinde 8 milyon Euro'ya kadar inmişti.
Sarı-Lacivertli kurmaylar ise zorunlu satın alma opsiyonunun biraz daha aşağıya çekilmesini talep etti.
Bunun yanıda Leipzig'in bir sonraki satıştan pay istediği de gelen haberler arasında.
Fenerbahçe, Sörloth'u Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanacak maça kadar yetiştirmeyi hedefliyor.
LA LİGA'DA HAYAL KIRIKLIĞI YARATMIŞTI
Geride bıraktığımız sezonu Real Sociedad'da kiralık geçiren Alexander Sörloth, La Liga'da beklentilerin altında kalmış ve çıktığı 44 maçta 8 gol, 1 asistlik istatistik yakalamıştı.
ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?
5 Aralık 1995 tarihinde dünyaya gelen Alexander Sörloth, futbola Rosenborg'da başladı.
Daha sonra Bodo Glimt'e transfer olan Norveçli golcü sırasıyla Rosenborg, Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, Gent, ve Trabzonspor formaları giydi.
Trabzonspor'da kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Alexander Sörloth, 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer olmuştu.
26 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezonu ise Real Sociedad'da kiralık geçirmişti.