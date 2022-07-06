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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sörloth Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de gündem forvet tranferi. Sarı-lacivertliler Leipzig'e geri dönen Sörloth için girişimlerini sıklaştırdı. Sörloth transferinde çok önemli bir adım atıldı. Başkan Koç'un yürüttüğü görüşmelerde Norveçli golcü F.Bahçe'nin teklifini kabul etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
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