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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sörloth Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de gündem forvet tranferi. Sarı-lacivertliler Leipzig'e geri dönen Sörloth için girişimlerini sıklaştırdı. Sörloth transferinde çok önemli bir adım atıldı. Başkan Koç'un yürüttüğü görüşmelerde Norveçli golcü F.Bahçe'nin teklifini kabul etti. İşte detaylar...