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FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek patlaması! Performansı olay oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı Macaristan temsilcisi Mol Fehervar'ı 3-0 mağlup etti. Zorlu karşılaşmada İsmail Yüksek'in performansı dikkat çekti. Geçtiğimiz sezonu Bursaspor'da tamamlayan 23 yaşındaki futbolcu futboluyla alkış topladıç İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:21 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:28
FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek patlaması! Performansı olay oldu

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un Gustavo ve Crespo'nun yokluğunda görev verdiği 23 yaşındaki futbolcu İsmail Yüksek, performansıyla sarı lacivertli taraftarları mest etmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek patlaması! Performansı olay oldu

İstanbul'daki Shkupi, Tiran, Al Shamal maçlarının ardından Graz'daki Partizan ve Mol Fehervar müsabakalarında da görev alan genç orta saha oyuncusu başarılı oyunuyla beğeni topladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek patlaması! Performansı olay oldu

3 FARKLI TAKIMA KİRALANDI

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunda Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulamaması nedeniyle sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiraladığı İsmail Yüksek kamp döneminde gösterdiği performansla Jesus'un değişmez isimlerinde biri oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek patlaması! Performansı olay oldu

PARTIZAN MAÇINDA GÖZ DOLDURDU

Sarı lacivertlilerin Partizan'ı 1-0 yendiği hazırlık maçında 90 dakika sahada kalan İsmail, rakipleriyle girdiği 5 ikili mücadeleyi kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek patlaması! Performansı olay oldu

2 hava topu mücadelesinde rakiplerine üstünlük kıran İsmail Yüksek, 2 pas arası yaparken 2 de top kazanarak takımın dikkat çeken isimlerinden olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek patlaması! Performansı olay oldu

İLK DEVREDE HATASIZ OYNADI

Başarılı oyununu Mol Fehervar ile oynanan hazırlık karşılaşmasında da sürdüren İsmail Yüksek, özellikle ilk yarıyı hatasız oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek patlaması! Performansı olay oldu

Jorge Jesus'un ön libero olarak görevlendirdiği İsmail Yüksek, karşılaşmanın ilk devresinde yüzde yüz pas isabetiyle oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek patlaması! Performansı olay oldu

3 kez de rakip oyunculardan top kapmayı başaran İsmail, bu istatistikte sahanın en iyisi oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek patlaması! Performansı olay oldu

Partizan maçının ardından Mol Fehervar mücadelesinde de 90 dakika sahada kalan İsmail, sosyal medyada sarı lacivertli taraftarlardan da övgü aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek patlaması! Performansı olay oldu

SIK SIK BİRE BİR GÖRÜŞTÜ

Maçta verilen aralarda İsmail Yüksek'le bire bir görüşmeler yapan Portekizli teknik adam, genç oyuncuya direktifler vermeyi ihmal etmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek patlaması! Performansı olay oldu

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN YORUMLARDAN BAZILARI

"İsmail yüksek makineye bağladı iyice, 85 dakika her yere koştuğu yetmedi 85. dakikada gitti rakibe ceza sahasında bastı."

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek patlaması! Performansı olay oldu

"Çok temiz hamle oyuncusu olmuş İsmail Yüksek ya umarım daha da üzerine koyar da ayaksızlara muhtaç kalacağımıza bundan katkı alalım"

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek patlaması! Performansı olay oldu

"İsmail Yüksek baya temiz oynuyor yalnız. Pelkas biraz oyun kurmak için geri gelse daha da iyi olacak."

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek patlaması! Performansı olay oldu

"Bu takımın 6 numaraya filan ihtiyacı yok. İsmail Yüksek taş gibi götürür orayı. Açıkcası William Carvalho'nun bile İsmail kadar pres yapacağını düşünmüyorum."

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