Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de büyük tehlike! Kiev maçı öncesi...

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de büyük tehlike! Kiev maçı öncesi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe, Avusturya kampını tamamladıktan sonra yurda dönecek. Dinamo Kiev maçı öncesi son hazırlık maçına Hull City karşısında çıkacak olan sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanıyor. 20 Temmuz'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak sarı-lacivertlileri kritik maç öncesi büyük bir tehlike bekliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 13:25
FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de büyük tehlike! Kiev maçı öncesi...

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de büyük tehlike! Kiev maçı öncesi...

Sezon hazırlıklarına şampiyonluk parolasıyla başlayan takımı da Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, bir taraftan takımı mutlu sona ulaştıracak kadro kurmaya çabalarken diğer yandan takımdaki oyuncuların mali yükünden kurtulmayı da planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de büyük tehlike! Kiev maçı öncesi...

Sarı lacivertliler ikinci kamp dönemi için Avusturya'ya giderken tam dokuz ismi kafileye dahil etmemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de büyük tehlike! Kiev maçı öncesi...

Takıma yabancı oyuncu takviyesi yapabilmek için de sarı lacivertlilerin acilen istenmeyen isimlerden kurtulması şart.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de büyük tehlike! Kiev maçı öncesi...

Fenerbahçe'nin elinde Jorge Jesus'un istemediği 10'u yabancı bir de Mesut Özil olmak üzere 11 oyuncu bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de büyük tehlike! Kiev maçı öncesi...

Bu oyuncuların yıllık ücretlerinin Fenerbahçe'ye maliyeti ise 20 milyon Euro'nun üzerinde.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de büyük tehlike! Kiev maçı öncesi...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; satış yapmadığı sürece Dinamo Kiev maçı için UEFA'ya bonservis bedeli ödediği oyuncuları bildiremeyecek olan Fenerbahçe, bu futbolcuların yıllık maliyetlerinden kurtularak kasayı rahatlatmayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de büyük tehlike! Kiev maçı öncesi...

İşte sarı-lacivertlilerin satış listesine koyduğu isimler:

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de büyük tehlike! Kiev maçı öncesi...

MARCEL TISSERAND

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de büyük tehlike! Kiev maçı öncesi...

STEVEN CAULKER

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de büyük tehlike! Kiev maçı öncesi...

MAURICIO LEMOS

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de büyük tehlike! Kiev maçı öncesi...

FILIP NOVAK

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de büyük tehlike! Kiev maçı öncesi...

LUIZ GUSTAVO

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de büyük tehlike! Kiev maçı öncesi...

MAX MEYER

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de büyük tehlike! Kiev maçı öncesi...

MESUT ÖZİL

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