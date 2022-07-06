FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de büyük tehlike! Kiev maçı öncesi...

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Sezon hazırlıklarına şampiyonluk parolasıyla başlayan takımı da Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, bir taraftan takımı mutlu sona ulaştıracak kadro kurmaya çabalarken diğer yandan takımdaki oyuncuların mali yükünden kurtulmayı da planlıyor.
Sarı lacivertliler ikinci kamp dönemi için Avusturya'ya giderken tam dokuz ismi kafileye dahil etmemişti.
Takıma yabancı oyuncu takviyesi yapabilmek için de sarı lacivertlilerin acilen istenmeyen isimlerden kurtulması şart.
Fenerbahçe'nin elinde Jorge Jesus'un istemediği 10'u yabancı bir de Mesut Özil olmak üzere 11 oyuncu bulunuyor.
Bu oyuncuların yıllık ücretlerinin Fenerbahçe'ye maliyeti ise 20 milyon Euro'nun üzerinde.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; satış yapmadığı sürece Dinamo Kiev maçı için UEFA'ya bonservis bedeli ödediği oyuncuları bildiremeyecek olan Fenerbahçe, bu futbolcuların yıllık maliyetlerinden kurtularak kasayı rahatlatmayı planlıyor.
İşte sarı-lacivertlilerin satış listesine koyduğu isimler:
MARCEL TISSERAND
MBWANA SAMATTA