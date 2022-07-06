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FENERBAHÇE HABERLERİ - 4 ismin geleceği belirsizliğini koruyor! Ayrılık...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de sezon öncesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde geleceği belirsizliğini koruyan 4 isimle ilgili ayrılık çalışmaları ise devam ediyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 11:07
FENERBAHÇE HABERLERİ - 4 ismin geleceği belirsizliğini koruyor! Ayrılık...

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde 15 Haziran'da başladı. Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile 2-2 berabere kalan Sarı-lacivertliler, Arnavutluk takımı KF Tirana'yı da 4-0 yendi. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da yapılan son hazırlık karşılaşmasında ise Katar ekibi AL Shamal'i 4-2 mağlup etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 4 ismin geleceği belirsizliğini koruyor! Ayrılık...

Sonrasında Avusturya'nın Graz şehri yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesine geçen Fenerbahçe, 2 hazırlık maçı daha gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Graz'daki Merkur Arena'da Sırbistan takımı Partizan'ı 1-0, Macaristan ekibi Mol Fehervar'ı ise 3-0 yendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 4 ismin geleceği belirsizliğini koruyor! Ayrılık...

JESUS OYUNCULARLA BİREBİR İLGİLENDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yeni sezon hazırlıkları süresince oyuncularıyla bire bir ilgilendi. Takıma kendi felsefesini ve oyun stilini ezberletmeye çalışan Jesus, idmanlarda ve hazırlık maçlarında oyuncularla bire bir görüşmeler yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 4 ismin geleceği belirsizliğini koruyor! Ayrılık...

Sürekli uyarılarda bulunarak istediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, futbolcularla sürekli diyalog halinde kaldı. Özellikle her gün yaptırdığı çift idmanla oyuncularına yoğun bir çalışma programı sunan Jesus, hem Avrupa hem de ligde başarının gelmesi için kolları erken sıvadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 4 ismin geleceği belirsizliğini koruyor! Ayrılık...

JESUS'UN VAZGEÇİLMEZİ İSMAİL YÜKSEK

Sarı-lacivertli ekipte Shkupi, Tirana ve AL Shamal maçlarında oyuna sonradan giren İsmail Yüksek, Partizan ve Mol Fehervar maçlarında teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezi oldu. Jesus iki hazırlık maçında da İsmail Yüksek'e 90 dakika forma şansı verirken, teknik adamın sahada en çok diyalog kurduğu futbolcu olması da dikkatlerden kaçmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 4 ismin geleceği belirsizliğini koruyor! Ayrılık...

Mol Fehervar maçının ardından açıklama yapan 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasının ağırlığını ve gururunu hissetmenin önemli olduğunu vurguladı. Jesus'un kendisi ile özel ilgilendiğini ifade eden Yüksek, "Sağ olsun benimle her şekilde ilgileniyor. Ben de elimden gelen gayreti saha içinde veriyorum" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 4 ismin geleceği belirsizliğini koruyor! Ayrılık...

EMRE MOR SARI-LACİVERTLİ FORMAYI İLK KEZ GİYDİ

Fenerbahçe'de yeni transfer Emre Mor, Avusturya kamp kadrosuna dahil edildi. Sarı-lacivertli kulüple resmi sözleşmeyi Graz'da imzalayan Emre Mor, Partizan ile oynanan hazırlık maçında Sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Emre Mor, Partizan mücadelesinin 64'üncü dakikasında Lincoln Henrique'nin yerine oyuna dahil oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 4 ismin geleceği belirsizliğini koruyor! Ayrılık...

KAMP KADROSUNDAKİ BÜTÜN OYUNCULAR DENENDİ

Jorge Jesus, kamp çalışmaları süresince idmanlarda ve özellikle yapılan hazırlık maçlarında bütün oyunculara süre verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 4 ismin geleceği belirsizliğini koruyor! Ayrılık...

Portekizli çalıştırıcı, Avusturya kampındaki 2 hazırlık maçında da savunma hattında değişikliğe gitmedi. Sarı-lacivertli ekipte 2 maçta kalede Altay Bayındır görev alırken, savunma dörtlüsü Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 4 ismin geleceği belirsizliğini koruyor! Ayrılık...

İsmail Yüksek, ön liberoda sergilediği performansla dikkatleri çekerken, 2 maçta da formanın değişilmez ismi oldu. Hücumda ise Bruma ve Rossi son 2 hazırlık maçında ilk 11'de forma buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 4 ismin geleceği belirsizliğini koruyor! Ayrılık...

SAKATLAR İYİLEŞTİ

Fenerbahçe'de Crespo, Gustavo ve Serdar Aziz, Avusturya kampına getirilmezken, adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, kampın ilk gününde İstanbul'a döndü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 4 ismin geleceği belirsizliğini koruyor! Ayrılık...

4 oyuncu için yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, 20 Temmuz'da Polonya'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçında görev almaları bekleniyor. Ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme olan Nazım Sangare'nin ise tedavisine devam ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 4 ismin geleceği belirsizliğini koruyor! Ayrılık...

4 OYUNCUNUN GELECEĞİ NETLİK KAZANMADI

Sarı-lacivertli ekipte 4 oyuncunun ise geleceği belirsizliğini koruyor. Avusturya kampına sakat oldukları gerekçesiyle dahil edilmeyen Lemos, Meyer, Tisserand ve Caulker'ın durumları hala netlik kazanmadı. Takımdan ayrılması planlanan oyuncular ile ilgili olarak çalışmalar sürdürülüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 4 ismin geleceği belirsizliğini koruyor! Ayrılık...

HULL CITY İLE DOSTLUK MAÇI

Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Hull City ile Sakarya'da dostluk maçına çıkacak. Sakarya Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Sonrasında tesislerinde çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe, gözünü Dinamo Kiev maçına çevirecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 4 ismin geleceği belirsizliğini koruyor! Ayrılık...

HEDEF DINAMO KIEV

Fenerbahçe'de tüm hazırlıklar Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçına göre yapıldı. Teknik direktör Jorge Jesus, her kulvarda şampiyonluk parolası ile çıkacağı sezona emin adımlarla girmek isterken, ilk engeli sorunsuz aşmak istiyor.

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