FENERBAHÇE HABERLERİ - 4 ismin geleceği belirsizliğini koruyor! Ayrılık...

JESUS'UN VAZGEÇİLMEZİ İSMAİL YÜKSEK

Sarı-lacivertli ekipte Shkupi, Tirana ve AL Shamal maçlarında oyuna sonradan giren İsmail Yüksek, Partizan ve Mol Fehervar maçlarında teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezi oldu. Jesus iki hazırlık maçında da İsmail Yüksek'e 90 dakika forma şansı verirken, teknik adamın sahada en çok diyalog kurduğu futbolcu olması da dikkatlerden kaçmadı.