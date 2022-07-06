FENERBAHÇE HABERLERİ - 4 ismin geleceği belirsizliğini koruyor! Ayrılık...

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde 15 Haziran'da başladı. Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile 2-2 berabere kalan Sarı-lacivertliler, Arnavutluk takımı KF Tirana'yı da 4-0 yendi. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da yapılan son hazırlık karşılaşmasında ise Katar ekibi AL Shamal'i 4-2 mağlup etti.
Sonrasında Avusturya'nın Graz şehri yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesine geçen Fenerbahçe, 2 hazırlık maçı daha gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Graz'daki Merkur Arena'da Sırbistan takımı Partizan'ı 1-0, Macaristan ekibi Mol Fehervar'ı ise 3-0 yendi.
JESUS OYUNCULARLA BİREBİR İLGİLENDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yeni sezon hazırlıkları süresince oyuncularıyla bire bir ilgilendi. Takıma kendi felsefesini ve oyun stilini ezberletmeye çalışan Jesus, idmanlarda ve hazırlık maçlarında oyuncularla bire bir görüşmeler yaptı.