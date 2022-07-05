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Fenerbahçe'de Willian Arao gelişmesi! Flamengo'dan resmi teklife cevap

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ön libero mevkisine transfer yapmak için yoğun bir uğraş veriliyor. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un listesinde öne çıkan isimlerle temaslarını sürdürüyor. Bir süredir Real Betis forması giyen Carvalho'nun transferinde istediği geri dönüşü alamayan Kanarya'dan flaş bir hamle geldi. Portekiz basınında yer alan haberde; Fenerbahçeli kurmaylar, Brezilya Ligi ekibi Flamengo'nun 29 yaşındaki futbolcusu Willian Arao için resmi teklifte bulundu. Flamengo'dan Kanarya'nın teklifine yanıt geldi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 18:16 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 18:22
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'de Willian Arao gelişmesi! Flamengo'dan resmi teklife cevap

Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de Willian Arao gelişmesi! Flamengo'dan resmi teklife cevap

Bir süredir Real Betis'in yıldızı Carvalho ile ilgilenen sarı-lacivertliler, transferde ilerleme kaydedemeyince rotasını Brezilya'ya çevirdi.

Fenerbahçe'de Willian Arao gelişmesi! Flamengo'dan resmi teklife cevap

Teknik direktör Jorge Jesus'un ön libero isteği üzerine harekete geçen yönetim, listedeki isimlerle görüşmelerde bulunuyor.

Fenerbahçe'de Willian Arao gelişmesi! Flamengo'dan resmi teklife cevap

Alternatifler üzerine yoğunlaşan Kanarya, Willian Arao'yu kadrosuna katmak için Flamengo ile temaslara başlamıştı.

Fenerbahçe'de Willian Arao gelişmesi! Flamengo'dan resmi teklife cevap

29 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen Kanarya, Brezilya ekibine resmi teklifini sundu.

Fenerbahçe'de Willian Arao gelişmesi! Flamengo'dan resmi teklife cevap

3 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Fenerbahçe yönetimi, Flamengo'ya Arao'nun bonservisi için 3 milyon euro önerdi.

Fenerbahçe'de Willian Arao gelişmesi! Flamengo'dan resmi teklife cevap

TEKLİF REDDEDİLDİ!
Portekiz basınında yer alan haberde; Flamengo yönetimi, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi geri çevirdi.

Fenerbahçe'de Willian Arao gelişmesi! Flamengo'dan resmi teklife cevap

Arao ile ilgilenen Fenerbahçe, 3 milyon euro'yu 3 taksitle ödemek istediğini Brezilya ekibine iletti.

Fenerbahçe'de Willian Arao gelişmesi! Flamengo'dan resmi teklife cevap

ÖDEME YÖNTEMİ BEĞENİLMEDİ!
Söz konusu haberde, Flamengo yönetim kurulunun Fenerbahçe'nin sunduğu ödeme yöntemini beğenmediği için teklifi reddetti.

Fenerbahçe'de Willian Arao gelişmesi! Flamengo'dan resmi teklife cevap

Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak bırakmak istemeyen Flamengo'nun, bonservis pazarlığına açık olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de Willian Arao gelişmesi! Flamengo'dan resmi teklife cevap

Ön libero mevkisinde forma giyen Arao, stoper ve merkez orta saha bölgelerinde de görev alabiliyor.

Fenerbahçe'de Willian Arao gelişmesi! Flamengo'dan resmi teklife cevap

Futbol kariyerinde 370 maçta görev alan Willian Arao, bu karşılaşmalarda 30 gol ve 25 asist kaydetti.

Fenerbahçe'de Willian Arao gelişmesi! Flamengo'dan resmi teklife cevap

Brezilyalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 1 müsabakada forma giydi.

Fenerbahçe'de Willian Arao gelişmesi! Flamengo'dan resmi teklife cevap

29 yaşındaki orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Fenerbahçe'de Willian Arao gelişmesi! Flamengo'dan resmi teklife cevap

Willian Arao'nun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

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