Fenerbahçe'de Willian Arao gelişmesi! Flamengo'dan resmi teklife cevap

Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi.
Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi.
Bir süredir Real Betis'in yıldızı Carvalho ile ilgilenen sarı-lacivertliler, transferde ilerleme kaydedemeyince rotasını Brezilya'ya çevirdi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un ön libero isteği üzerine harekete geçen yönetim, listedeki isimlerle görüşmelerde bulunuyor.
Alternatifler üzerine yoğunlaşan Kanarya, Willian Arao'yu kadrosuna katmak için Flamengo ile temaslara başlamıştı.
29 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen Kanarya, Brezilya ekibine resmi teklifini sundu.
3 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Fenerbahçe yönetimi, Flamengo'ya Arao'nun bonservisi için 3 milyon euro önerdi.
TEKLİF REDDEDİLDİ!
Portekiz basınında yer alan haberde; Flamengo yönetimi, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi geri çevirdi.
Arao ile ilgilenen Fenerbahçe, 3 milyon euro'yu 3 taksitle ödemek istediğini Brezilya ekibine iletti.
ÖDEME YÖNTEMİ BEĞENİLMEDİ!
Söz konusu haberde, Flamengo yönetim kurulunun Fenerbahçe'nin sunduğu ödeme yöntemini beğenmediği için teklifi reddetti.
Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak bırakmak istemeyen Flamengo'nun, bonservis pazarlığına açık olduğu ifade edildi.
Ön libero mevkisinde forma giyen Arao, stoper ve merkez orta saha bölgelerinde de görev alabiliyor.
Futbol kariyerinde 370 maçta görev alan Willian Arao, bu karşılaşmalarda 30 gol ve 25 asist kaydetti.
Brezilyalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 1 müsabakada forma giydi.
29 yaşındaki orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Willian Arao'nun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.