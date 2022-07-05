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Fenerbahçe'de Jorge Jesus kuralları

Kampta 'Jesus kuralları' tavizsiz uygulanıyor... Disipline büyük önem veren Portekizli çalıştırıcı, takımın her yerde birlikte hareket etmesini istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 06:50
Fenerbahçe'de Jorge Jesus kuralları

Kampta 'Jesus kuralları' tavizsiz uygulanıyor... Disipline büyük önem veren Portekizli çalıştırıcı, takımın her yerde birlikte hareket etmesini istiyor. Oyuncular yemeğe birlikte gidip, beraber ayrılıyor. Fitness sonrası eskideki gibi sahaya çıkıp kafasına göre topla oynamak yasak. Herkes sahanın bir köşesinde toplanıp bekliyor, topluca antrenman sahasına giriliyor. Amaç takım içinde birlik ve beraberliği artırmak... Antrenmanlarda da tüm detaylarla ilgilenen Jorge Jesus, oyunculara duracağı yeri dahi gösteriyor.

68'LİK DELİKANLI
Jorge Jesus, kampta enerjisiyle örnek oluyor... 68 yaşındaki teknik adam ilerleyen yaşına rağmen dün sabah gerçekleştirilen antranmdan sonra saha etrafında yardımcılarıyla koşu yaptı. Yaklaşık 10-15 dakika koşan Jesus'un dinamizmi oyuncuları da ateşliyor..

ÖNCE SALON SONRA SAHA
Avusturya kampı tam gaz devam ediyor. Graz kentinde bulunan sarı-lacivertliler dün güne salon çalışmalarıyla başladı. Teknik patron Jesus'un yönettiği idman ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahada koşuyla devam etti. Futbolcular, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma, pas ve taktik çalışmalarıyla günün ilk antrenmanını tamamladılar.

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