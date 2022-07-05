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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Krzysztof Piatek'in peşinde

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de golcü arayışları devam ediyor. Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen Kanarya'da gündeme son olarak gelen isim Krzysztof Piatek oldu. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcunun menajeri ile temasa geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Krzysztof Piatek'in peşinde

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Krzysztof Piatek'in peşinde

Alexander Sörloth ve Belotti gibi isimlerle ilgilenen Sarı-Lacivertliler'in gündemine sürpriz bir isim geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Krzysztof Piatek'in peşinde

Fenerbahçe'nin Hertha Berlin forması giyen Polonyalı golcü Krzysztof Piatek ile temasa geçtiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Krzysztof Piatek'in peşinde

27 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temas kuran Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncunun transfer şartlarını değerlendirmeye aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Krzysztof Piatek'in peşinde

Takvim'in haberine göre; Piatek ve Fenerbahçe Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Krzysztof Piatek'in peşinde

2025 YILINA KADAR HERTHA'DA

Geçen sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen yıldız golcünün Fenerbahçe'nin teklifine vereceği cevap merak ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Krzysztof Piatek'in peşinde

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan golcü futbolcu geride kalan sezonda Seria A'da 14 karşılaşmada görev aldı. 3 gole imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Krzysztof Piatek'in peşinde

23 kez Polonya Milli Takım formasını giyen Piatek, 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Krzysztof Piatek'in peşinde

2020 yılında Alman kulübüne transfer olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Krzysztof Piatek'in peşinde

Alman Bild Gazetesi de yıldız oyuncunun yeni sezonda takımda düşünülmediğini okuyucularına duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Krzysztof Piatek'in peşinde

GALATASARAY'IN DA LİSTESİNDEYDİ

Hertha Berlin'in Polonyalı golcüsü geçtiğimiz sezonunda devre arasında Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Krzysztof Piatek'in peşinde

Yıldız futbolcu Ocak ayı transfer döneminde Fiorentina'ya kiralanmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Krzysztof Piatek'in peşinde

26 yaşındaki futbolcu 2018-19 sezonunda Genoa forması giyerken 21 maçta 20 gol atmış ve aynı sezonun devre arasında 35 milyon euro'ya Milan'a transfer olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Krzysztof Piatek'in peşinde

İtalyan devinde bekleneni karşılayamayan Polonyalı golcü 2020'nin Ocak ayında 24 milyon euro'ya Hertha Berlin'e gitmişti.

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