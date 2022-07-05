FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Krzysztof Piatek'in peşinde

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor.
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor.
Alexander Sörloth ve Belotti gibi isimlerle ilgilenen Sarı-Lacivertliler'in gündemine sürpriz bir isim geldi.
Fenerbahçe'nin Hertha Berlin forması giyen Polonyalı golcü Krzysztof Piatek ile temasa geçtiği öğrenildi.
27 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temas kuran Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncunun transfer şartlarını değerlendirmeye aldı.
Takvim'in haberine göre; Piatek ve Fenerbahçe Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi.
2025 YILINA KADAR HERTHA'DA
Geçen sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen yıldız golcünün Fenerbahçe'nin teklifine vereceği cevap merak ediliyor.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan golcü futbolcu geride kalan sezonda Seria A'da 14 karşılaşmada görev aldı. 3 gole imza attı.
23 kez Polonya Milli Takım formasını giyen Piatek, 10 kez rakip fileleri havalandırdı.
2020 yılında Alman kulübüne transfer olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Alman Bild Gazetesi de yıldız oyuncunun yeni sezonda takımda düşünülmediğini okuyucularına duyurdu.
GALATASARAY'IN DA LİSTESİNDEYDİ
Hertha Berlin'in Polonyalı golcüsü geçtiğimiz sezonunda devre arasında Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
Yıldız futbolcu Ocak ayı transfer döneminde Fiorentina'ya kiralanmıştı.
26 yaşındaki futbolcu 2018-19 sezonunda Genoa forması giyerken 21 maçta 20 gol atmış ve aynı sezonun devre arasında 35 milyon euro'ya Milan'a transfer olmuştu.
İtalyan devinde bekleneni karşılayamayan Polonyalı golcü 2020'nin Ocak ayında 24 milyon euro'ya Hertha Berlin'e gitmişti.