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FENERBAHÇE MOL FEHERVAR MAÇI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Jorge Jesus yönetiminde 2022-2023 sezonuna hazırlanan Fenerbahçe 5. hazırlık maçında Mol Fehervar ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 14:06 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 14:07
FENERBAHÇE MOL FEHERVAR MAÇI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Mol Fehervar ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - MOL FEHERVAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı 5 Temmuz Salı günü 19:30'da oynanacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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FENERBAHÇE - MOL FEHERVAR MAÇININ GÜNÜ DEĞİŞTİ!

Fenerbahçe resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin, yurt dışı hazırlıkları kapsamında bulunduğu Avusturya'da, 6 Temmuz Çarşamba günü 19.30'da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık maçı, Futbol A Takımımızın planlaması çerçevesinde 5 Temmuz Salı (Yarın) günü saat 19.30'da oynanacaktır. Mücadele S Sport ve Sport Plus'tan yayınlanacak." ifadelerine yer verildi.

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