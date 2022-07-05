Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı CANLI izle! FB Mol Fehervar maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ediyor. Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren sarı-lacivertliler, Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.

Kamp çalışmalarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, Graz kentindeki Merkür Stadyumu'nda Mol Fehervar ile karşı karşıya geliyor.







FENERBAHÇE - MOL FEHERVAR MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Szalai, Kim, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Pelkas, Bruma, Rossi, Serdar Dursun



Mol Fehervar: Rockov, Nego, Rus, Lüftner, Shabanov, Hangya, Pinto, Pokorny, Dardai, Zivzivadze, Petryak

FENERBAHÇE - MOL FEHERVAR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı 5 Temmuz Salı günü 19:30'da başladı. Müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

JORGE JESUS İLE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR!

Fenerbahçe, Mol Fehervar maçıyla yeni sezon öncesi 5. hazırlık karşılaşmasını oynuyor. Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya'nın özel maçlarda mağlubiyeti bulunmuyor. İlk hazırlık maçında Shkupi ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Tirana'yı 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Al Shamal'ı 4-2'lik skorla geçti. Fenerbahçe, Partizan mücadelesinden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.