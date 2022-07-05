FENERBAHÇE MOL FEHERVAR MAÇI CANLI 📺 | Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Mol Fehervar ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - MOL FEHERVAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı 5 Temmuz Salı günü 19:30'da oynanacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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FENERBAHÇE - MOL FEHERVAR MAÇININ GÜNÜ DEĞİŞTİ!

Fenerbahçe resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin, yurt dışı hazırlıkları kapsamında bulunduğu Avusturya'da, 6 Temmuz Çarşamba günü 19.30'da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık maçı, Futbol A Takımımızın planlaması çerçevesinde 5 Temmuz Salı günü saat 19.30'da oynanacaktır. Mücadele S Sport ve Sport Plus'tan yayınlanacak." ifadelerine yer verildi.