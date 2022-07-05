Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan yönetimle sürpriz görüşme! Herkes transfer beklerken...

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan yönetimle sürpriz görüşme! Herkes transfer beklerken...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de orta saha mevkisi için yapılan transfer hamlelerinden henüz bir sonuç alınamadı. Real Betis'ten Carvalho konusunda olumlu anlamda bir mesafe kaydedemeyen Kanarya'nın, Willian Arao için sunduğu teklif de Flamengo tarafından geri çevrildi. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, yönetimle yaptığı görüşmede kimsenin beklemediği bir karar aldı. Öte yandan deneyimli hoca, takımdan kesin olarak ayrılacak 3 ismi belirledi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 19:01
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan yönetimle sürpriz görüşme! Herkes transfer beklerken...

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro yapılanması teknik direktör Jorge Jesus'un planlamasına göre yapılıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan yönetimle sürpriz görüşme! Herkes transfer beklerken...

3 kulvarda başarı hedefleyen sarı-lacivertliler, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan yönetimle sürpriz görüşme! Herkes transfer beklerken...

Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan Kanarya'da gözler yapılacak yeni takviyelere çevrildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan yönetimle sürpriz görüşme! Herkes transfer beklerken...

Ön libero için bir süredir yoğun uğraş veren yönetim, temaslarından bir sonuç çıkaramadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan yönetimle sürpriz görüşme! Herkes transfer beklerken...

William Carvalho'da hem Betis hem de oyuncunun talepleri nedeniyle Fenerbahçe olumlu bir mesafe kaydedemedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan yönetimle sürpriz görüşme! Herkes transfer beklerken...

Portekizli oyuncudan beklediği geri dönüşü alamayan sarı-lacivertliler, rotasını Brezilya'ya kırmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan yönetimle sürpriz görüşme! Herkes transfer beklerken...

Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi Willian Arao için yapılan girişimler de karşılık bulmadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan yönetimle sürpriz görüşme! Herkes transfer beklerken...

Brezilya ekibine yapılan 3 milyon euro'luk teklif, ödeme planı nedeniyle geri çevrildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan yönetimle sürpriz görüşme! Herkes transfer beklerken...

Orta saha transferinde bir durgunluk yaşayan Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların son durumu da merak ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan yönetimle sürpriz görüşme! Herkes transfer beklerken...

İsmail Yüksek'in performansı teknik heyeti memnun ederken, Luiz Gustavo ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan yönetimle sürpriz görüşme! Herkes transfer beklerken...

JORGE JESUS'TAN FLAŞ KARAR!
2019-2020 sezonu başında 6 milyon euroya transfer edilen Luiz Gustavo, ilk 2 sezonda tüm teknik direktörlerin vazgeçilmezi olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan yönetimle sürpriz görüşme! Herkes transfer beklerken...

Geride bıraktığımız sezonda ise yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamayan Luiz Gustavo gözden düşmüştü.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan yönetimle sürpriz görüşme! Herkes transfer beklerken...

Aldığı yüksek maaş sebebiyle sürekli gündem olan ve Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi yollarını ayıracağı iddia edilen Luiz Gustavo'yla ilgili Jorge Jesus'tan sürpriz bir karar çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan yönetimle sürpriz görüşme! Herkes transfer beklerken...

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ VE...
Akşam'ın haberine göre; Portekizli teknik adam, yönetimle yaptığı görüşmede Brezilyalı futbolcu konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini iletti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan yönetimle sürpriz görüşme! Herkes transfer beklerken...

Deneyimli hoca, kulübün menfaatleri doğrultusunda bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu kadroda düşündüğünü belirtti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan yönetimle sürpriz görüşme! Herkes transfer beklerken...

Jorge Jesus'un bu kararı Fenerbahçeli taraftarları şaşırtırken, Luiz Gustavo hatırı sayılır bir teklif gelmemesi halinde sözleşmesini Fenerbahçe'de tamamlayacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan yönetimle sürpriz görüşme! Herkes transfer beklerken...

Öte yandan Jorge Jesus kesin olarak gözden çıkardığı isimleri de belirledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan yönetimle sürpriz görüşme! Herkes transfer beklerken...

3 FUTBOLCU KESİN YOLCU
Jorge Jesus'un raporuna göre kesinlikle düşünülmeyen isimler Mauricio Lemos, Max Meyer ve Steven Caulker.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş gelişme! Flamengo'dan resmi teklife cevap
F.Bahçe'den forvet transferinde ters köşe! İşte o yıldız
KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA | Kurban kesilirken hangi dualar okunur, kurban duasının anlamı nedir? - 2022 KURBAN BAYRAMI
KURBAN ETİ KESİLDİKTEN KAÇ SAAT SONRA YENİR, NASIL DİNLENDİRİLİR?
ARİFE GÜNÜ VE KURBAN BAYRAMI'NDA OKUNACAK DUALAR
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! 18:26
Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! 18:24
Flaş gelişme! Flamengo'dan resmi teklife cevap Flaş gelişme! Flamengo'dan resmi teklife cevap 18:16
Manchester United Malacia'yı transfer etti Manchester United Malacia'yı transfer etti 17:54
Origi Milan'a imzayı attı Origi Milan'a imzayı attı 17:48
Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı saat kaçta? 16:47
Daha Eski
Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası maç programı belli oldu Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası maç programı belli oldu 16:39
Real Betis'ten flaş karar! F.Bahçe ve G.Saray'a dev müjde Real Betis'ten flaş karar! F.Bahçe ve G.Saray'a dev müjde 15:52
Karagümrük'ten transfer! 3 yıllık... Karagümrük'ten transfer! 3 yıllık... 15:41
PSG'nin yeni hocası belli oldu! Mbappe... PSG'nin yeni hocası belli oldu! Mbappe... 15:36
G.Saray'da yılın sporcusu Kerem Aktürkoğlu! G.Saray'da yılın sporcusu Kerem Aktürkoğlu! 14:43
PSG'de Pochettino dönemi bitti PSG'de Pochettino dönemi bitti 14:39