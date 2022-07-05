FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan yönetimle sürpriz görüşme! Herkes transfer beklerken...

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro yapılanması teknik direktör Jorge Jesus'un planlamasına göre yapılıyor.
Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro yapılanması teknik direktör Jorge Jesus'un planlamasına göre yapılıyor.
3 kulvarda başarı hedefleyen sarı-lacivertliler, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.
Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan Kanarya'da gözler yapılacak yeni takviyelere çevrildi.
Ön libero için bir süredir yoğun uğraş veren yönetim, temaslarından bir sonuç çıkaramadı.
William Carvalho'da hem Betis hem de oyuncunun talepleri nedeniyle Fenerbahçe olumlu bir mesafe kaydedemedi.
Portekizli oyuncudan beklediği geri dönüşü alamayan sarı-lacivertliler, rotasını Brezilya'ya kırmıştı.
Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi Willian Arao için yapılan girişimler de karşılık bulmadı.
Brezilya ekibine yapılan 3 milyon euro'luk teklif, ödeme planı nedeniyle geri çevrildi.
Orta saha transferinde bir durgunluk yaşayan Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların son durumu da merak ediliyor.
İsmail Yüksek'in performansı teknik heyeti memnun ederken, Luiz Gustavo ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
JORGE JESUS'TAN FLAŞ KARAR!
2019-2020 sezonu başında 6 milyon euroya transfer edilen Luiz Gustavo, ilk 2 sezonda tüm teknik direktörlerin vazgeçilmezi olmuştu.
Geride bıraktığımız sezonda ise yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamayan Luiz Gustavo gözden düşmüştü.
Aldığı yüksek maaş sebebiyle sürekli gündem olan ve Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi yollarını ayıracağı iddia edilen Luiz Gustavo'yla ilgili Jorge Jesus'tan sürpriz bir karar çıktı.
YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ VE...
Akşam'ın haberine göre; Portekizli teknik adam, yönetimle yaptığı görüşmede Brezilyalı futbolcu konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini iletti.
Deneyimli hoca, kulübün menfaatleri doğrultusunda bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu kadroda düşündüğünü belirtti.
Jorge Jesus'un bu kararı Fenerbahçeli taraftarları şaşırtırken, Luiz Gustavo hatırı sayılır bir teklif gelmemesi halinde sözleşmesini Fenerbahçe'de tamamlayacak.
Öte yandan Jorge Jesus kesin olarak gözden çıkardığı isimleri de belirledi.
3 FUTBOLCU KESİN YOLCU
Jorge Jesus'un raporuna göre kesinlikle düşünülmeyen isimler Mauricio Lemos, Max Meyer ve Steven Caulker.
Portekizli teknik adam bu 3 isim haricinde henüz hiçbir oyuncunu silmiş değil.