Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Dzyuba için flaş sözler! "Türkiye'de böyle bir şey yaparsa..."

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Dzyuba için flaş sözler! "Türkiye'de böyle bir şey yaparsa..."

Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı bilinen ve her iki kulüple de pazarlık aşamasında olduğu ifade edilen Artem Dzyuba ile ilgili eski Rus kaleci Ruslan Nigmatullin konuştu. Nigmatullin yaptığı konuşmada, Artem Dzyuba'nın Türkiye'de yaşayacağı olası senaryolardan bahseti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 13:07
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Dzyuba için flaş sözler! "Türkiye'de böyle bir şey yaparsa..."

"Türkiye Ligi çok zor. Orada taraftarlar çok talepkar.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Dzyuba için flaş sözler! "Türkiye'de böyle bir şey yaparsa..."

Bu yüzden Dzyuba'nın oynaması çok zor olacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Dzyuba için flaş sözler! "Türkiye'de böyle bir şey yaparsa..."

Dzyuba eskisi gibi değil, artık daha yavaş.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Dzyuba için flaş sözler! "Türkiye'de böyle bir şey yaparsa..."

Türkiye'de futbol hızlı, agresif ve birebir mücadeleye dayalı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Dzyuba için flaş sözler! "Türkiye'de böyle bir şey yaparsa..."

Dzyuba'nın başarılı olmasını isterim ama bana öyle geliyor ki orada oynamak, kolay olmayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Dzyuba için flaş sözler! "Türkiye'de böyle bir şey yaparsa..."

Hepimiz Dzyuba'nın ne kadar toksik olduğunu biliyoruz.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Dzyuba için flaş sözler! "Türkiye'de böyle bir şey yaparsa..."

Forma şansı verilmediğinde, teknik direktörle ilişkisini bozuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Dzyuba için flaş sözler! "Türkiye'de böyle bir şey yaparsa..."

Dzyuba, böyle zamanlarda açık bir şekilde hocasından nefret etmeye başlıyor ve bunu net bir dille ifade ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Dzyuba için flaş sözler! "Türkiye'de böyle bir şey yaparsa..."

Türkiye'de böyle bir şey yaşarsa, asla işe yaramaz.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe o transferde masadan kalktı!
F.Bahçe'den forvet transferinde ters köşe! İşte o yıldız
İşte döviz ve altında son durum!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU? | Zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, vaiz, doktor maaşları kaç para? - SON DAKİKA
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dzyuba için flaş sözler! "Türkiye'de böyle bir şey yaparsa..." Dzyuba için flaş sözler! "Türkiye'de böyle bir şey yaparsa..." 13:06
Fenerbahçe o transferde masadan kalktı! Fenerbahçe o transferde masadan kalktı! 12:31
M. City yeni transferini açıkladı! M. City yeni transferini açıkladı! 12:12
Fırtına transferi KAP'a bildirdi! Fırtına transferi KAP'a bildirdi! 11:50
Gabriel Jesus resmen Arsenal'de! Gabriel Jesus resmen Arsenal'de! 11:01
Fırtına'nın kamp kadrosu belli oldu! Fırtına'nın kamp kadrosu belli oldu! 10:32
Daha Eski
Zidane saç ektirmek için İstanbul'a geldi! Zidane saç ektirmek için İstanbul'a geldi! 10:17
Türkiye - İtalya maçı saat kaçta? Türkiye - İtalya maçı saat kaçta? 09:53
Jesus ona hayran kaldı! F.Bahçe'nin yeni orta sahası... Jesus ona hayran kaldı! F.Bahçe'nin yeni orta sahası... 09:53
Transferde mutlu son! Premier Lig'in yıldızı Kartal oluyor Transferde mutlu son! Premier Lig'in yıldızı Kartal oluyor 09:47
Türkiye U18 - Fas U18 maçı saat kaçta? Türkiye U18 - Fas U18 maçı saat kaçta? 09:23
Milliler Akdeniz Oyunları'nda zirvedeki yerini korudu Milliler Akdeniz Oyunları'nda zirvedeki yerini korudu 08:48