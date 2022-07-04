Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Dzyuba için flaş sözler! "Türkiye'de böyle bir şey yaparsa..."

Eski Rus kaleci Ruslan Nigmatullin, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Artem Dzyuba hakkında konuştu.
Eski Rus kaleci Ruslan Nigmatullin, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Artem Dzyuba hakkında konuştu.
Nigmatullin yaptığı konuşmada, Dzyuba'nın olası Türkiye transferinde yaşayacağı senaryolardan bahsetti.
İşte o sözler...
"Türkiye Ligi çok zor. Orada taraftarlar çok talepkar.
Bu yüzden Dzyuba'nın oynaması çok zor olacak.
Dzyuba eskisi gibi değil, artık daha yavaş.
Türkiye'de futbol hızlı, agresif ve birebir mücadeleye dayalı.
Dzyuba'nın başarılı olmasını isterim ama bana öyle geliyor ki orada oynamak, kolay olmayacak.
Hepimiz Dzyuba'nın ne kadar toksik olduğunu biliyoruz.
Forma şansı verilmediğinde, teknik direktörle ilişkisini bozuyor.
Dzyuba, böyle zamanlarda açık bir şekilde hocasından nefret etmeye başlıyor ve bunu net bir dille ifade ediyor.
Türkiye'de böyle bir şey yaşarsa, asla işe yaramaz.
Türk futbolu onu hemen dışarı atar.
Türkler, dik başlı ve özgüvenli, gururlu insanlardır.
Bu yüzden taraftarlar, böyle bir futbolcunun tavrına asla müsamaha göstermezler."