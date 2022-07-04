Fenerbahçe Joshua King transferi için görüşmelere başladı!

Fenerbahçe, son olarak Watford'da forma giyen yıldız futbolcu Joshua King ile görüşmelere başladı. A Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, şu anda boşta olan golcü futbolcu kadrosuna katmak istiyor.

Joshua King, kariyerine Valerenga altyapısında başlarken, daha sonra Manchester United alt yaş gruplarında oynadı. King, Blackburn Rovers, Hull City, Preston, Romsas, Bournemouth ve Everton gibi takımlarda da forma giymişti.

Yıldız oyuncu kariyeri boyunca 366 resmi müsabakada boy gösterirken, 79 gol 45 asistle oynamıştı.

JOSHUA KING KİMDİR? Detaylar için tıklayın...