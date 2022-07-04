FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde...

Çift forvetle sahada olmanın rakiplere baskı kurma konusunda son derece etkili bir düzen olduğunu düşünen Jesus, "Oyuncular bu sistemi oynamaya yatkın. Elimizde çok fazla forvet arkası özellikli oyuncu var ve onların yaratıcılığından faydalanabileceğimiz en doğru diziliş bu" diyor.