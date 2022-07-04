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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştiren Fenerbahçe'de hedef Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak Dinamo Kiev maçına kadar oyun sistemini oturtmak. Avusturya kampında hazırlıklarına devam eden sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Jorge Jesus'un takımından memnun olduğunu belirtirken çalışmalarda canını sıkan detay ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde...

Fenerbahçe tüm hazırlıklarını Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da oynayacağı ilk maça göre yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde...

Sarı-lacivertli takım, Avusturya'da oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasında Sırp rakibi Partizan'ı 1-0 yenerken, teknik direktör Jorge Jesus pek çok konudan memnun kaldı ancak bir konuda büyük mutsuzluk yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde...

Sabah'ın haberine göre; tecrübeli hoca, takımın oturtmak istediği sisteme olan inancından hayli mutlu ama özellikle üçüncü bölgede yapılan kolay pas hataları canını sıkıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde...

'BİZİM İÇİN EN DOĞRU DİZİLİŞ 4-1-3-2'

Portekizli teknik direktör, 4-1- 3-2 düzeninin takım için en uygun sistem olduğunu belirtiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde...

Çift forvetle sahada olmanın rakiplere baskı kurma konusunda son derece etkili bir düzen olduğunu düşünen Jesus, "Oyuncular bu sistemi oynamaya yatkın. Elimizde çok fazla forvet arkası özellikli oyuncu var ve onların yaratıcılığından faydalanabileceğimiz en doğru diziliş bu" diyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde...

'DAHA FAZLA KONSANTRE OLUN'

Jesus, takımın çok kolay top kaybı yapmasından ise son derece şikayetçi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde...

Bu konuda bireysel olarak oyuncularıyla görüşmeler yapan Portekizli, herkesten Dinamo Kiev maçını düşünerek daha fazla konsantre olmasını istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde...

67 yaşındaki çalıştırıcı, "Özellikle hücum bölgesinde yaptığımız top kaybı bizi zor durumunda bırakıyor. Takım olarak fazla yoruluyoruz. Bunu bitirmemiz lazım" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde...

FENERBAHÇE'NİN OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇLARI

Fenerbahçe 2-2 Shkupi
Fenerbahçe 4-0 Tirana
Fenerbahçe 4-2 Al Shamal
Fenerbahçe 1-0 Partizan

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde...

SIRADAKİLER

6 Temmmuz: MOL Vidi
10 Temmuz: Hull City

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde...

ŞAPKADAN İSMAİL ÇIKTI

Kanarya'nın 2020 yılında Gölcük'ten transfer ettiği, ardından Balıkesir, Adana Demir ve son olarak Bursa'ya kiraladığı İsmail Yüksek göz dolduruyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde...

Sosa ve Ozan'ın ayrılığı, Mesut Özil'in kadro dışı olması, Gustavo, Mert Hakan ve Crespo'nun sakatlıkları nedeniyle boşalan orta alan bölgesinde bir anda yıldızlaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde...

Partizan maçına 11'de başlayan 23 yaşındaki orta saha, Zajc'la birlikte o bölgeyi mükemmel kapattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde...

Bu sezon da kiralık gönderilmesine kesin olarak bakılan İsmail, Jesus'un gözüne girmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde...

Portekizli hoca Avusturya kampı dönüşü son kararını verecek.

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