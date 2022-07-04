FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve...

Fenerbahçe'deki geleceği bir süredir belirsizliğini koruyan Mesut Özil flaş bir karar aldı.
Fenerbahçe'deki geleceği bir süredir belirsizliğini koruyan Mesut Özil flaş bir karar aldı.
Transferi büyük bir sükseye yol açan ve heyecan yaratan 33 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe kariyeri istenildiği gibi gitmedi.
Beklentileri karşılayamayan Mesut Özil performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
Deneyimli oyuncu sadece saha içi grafiği değil disiplinsiz tavırlarıyla da gündeme geldi.
Vitor Pereira ve İsmail Kartal ile sorunlar yaşayan Mesut, yönetimin kararıyla kadro dışı bırakılmış ve o günden bu yana kadroya alınmamıştı.
Her ne kadar kadro dışı kalsa da her platformda hem Mesut Özil hem de menajeri, Fenerbahçe ile olan sözleşmelerini tamamlayacaklarını belirtiyordu.
Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç ile görüşen Mesut Özil için işler hiç de istendiği gibi gitmedi.
Başkan Koç'a takımdan ayrılmak istemediğini belirten Mesut, affedilmesi halinde elinden geleni yapacağını söylemişti.
Ali Koç ise kararının kesin olduğunu ve asla geri adım atılmayacağını yıldız oyuncuya iletmişti.
Fenerbahçe yönetimi, Mesut Özil'i sözleşme feshi ve ayrılık için ikna etmeye çalıştı.
Son olarak Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna alınmayan ve lisansının yeni sezon öncesi çıkarılmama kararı alınması Mesut Özil için bardağı taşıran son damla oldu.
MESUT'UN İNADI KIRILDI!
Yönetimden istediği geri dönüşü alamayan Mesut Özil'in Fenerbahçe hakkındaki inadı kırıldı.
Sözleşmesini Fenerbahçe'de tamamlayacağını belirten yıldız isim ikna olmak üzere.
Akşam'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerde gözden düşen Mesut Özil ayrılık ihtimalini düşünmeye başladı.
MLS EKİPLERİYLE TEMASTA!
MLS'ten birçok talibi olan yıldızın menajerİnin söz konusu ekiplerle dirsek teması kurduğu öğrenildi.
Fenerbahçe kapısı kapanan Mesut, yoluna ABD'de devam etmek istiyor.
Sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde 37 resmi maça çıkan Mesut Özil, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.