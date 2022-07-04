Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve...

FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sahada gösterdiği performansından çok hocalarıyla girdiği diyaloglarla gündeme gelen Mesut Özil, yönetimin aldığı kararla kadro dışı bırakılmıştı. Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından deneyimli oyuncu için bir umut doğmuştu ancak Portekizli çalıştırıcı da alınan kararın aynen uygulanacağını ifade etti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Avusturya kampına da dahil edilmedi. Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren 33 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 18:26
FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve...

Fenerbahçe'deki geleceği bir süredir belirsizliğini koruyan Mesut Özil flaş bir karar aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve...

Transferi büyük bir sükseye yol açan ve heyecan yaratan 33 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe kariyeri istenildiği gibi gitmedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve...

Beklentileri karşılayamayan Mesut Özil performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve...

Deneyimli oyuncu sadece saha içi grafiği değil disiplinsiz tavırlarıyla da gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve...

Vitor Pereira ve İsmail Kartal ile sorunlar yaşayan Mesut, yönetimin kararıyla kadro dışı bırakılmış ve o günden bu yana kadroya alınmamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve...

Her ne kadar kadro dışı kalsa da her platformda hem Mesut Özil hem de menajeri, Fenerbahçe ile olan sözleşmelerini tamamlayacaklarını belirtiyordu.

FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve...

Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç ile görüşen Mesut Özil için işler hiç de istendiği gibi gitmedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve...

Başkan Koç'a takımdan ayrılmak istemediğini belirten Mesut, affedilmesi halinde elinden geleni yapacağını söylemişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve...

Ali Koç ise kararının kesin olduğunu ve asla geri adım atılmayacağını yıldız oyuncuya iletmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve...

Fenerbahçe yönetimi, Mesut Özil'i sözleşme feshi ve ayrılık için ikna etmeye çalıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve...

Son olarak Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna alınmayan ve lisansının yeni sezon öncesi çıkarılmama kararı alınması Mesut Özil için bardağı taşıran son damla oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve...

MESUT'UN İNADI KIRILDI!
Yönetimden istediği geri dönüşü alamayan Mesut Özil'in Fenerbahçe hakkındaki inadı kırıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve...

Sözleşmesini Fenerbahçe'de tamamlayacağını belirten yıldız isim ikna olmak üzere.

FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve...

Akşam'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerde gözden düşen Mesut Özil ayrılık ihtimalini düşünmeye başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve...

MLS EKİPLERİYLE TEMASTA!
MLS'ten birçok talibi olan yıldızın menajerİnin söz konusu ekiplerle dirsek teması kurduğu öğrenildi.

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