FENERBAHÇE HABERİ: Kral Sörloth beklemede

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe forvetini arıyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biri de Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığına ulaşmış olan Alexander Sörloth. Jorge Jesus, Norveçli yıldızın transferine onay verdi ancak öncelikli 2 isim arasında yer almıyor. Bu sebeple Kanarya, deneyimli hocasının talep ettiği oyuncularla görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa Sörloth'u renklerine bağlayacak. 26 yaşındaki golcü ise artık kiralanmak istemiyor. Bonservisi alınırsa Leipzig'den ayrılacağını söylüyor. Transfer görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor.