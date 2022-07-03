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SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü!

Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon öncesi kampını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına devam etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 00:01
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü!

Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 4 Temmuz Pazartesi günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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