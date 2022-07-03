Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Artem Dzyuba için Epureanu konuştu! "Pazarlık yapıyorlar"

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Artem Dzyuba için Epureanu konuştu! "Pazarlık yapıyorlar"

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen tecrübeli savunmacı Alexandru Epureanu, Rus basınına verdiği demeçte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Artem Dzyuba'ya ilişkin konuştu. Alexandru Epureanu, yaptığı açıklamada Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Artem Dzyuba ile pazarlık yaptığını ifade ederken, yıldız golcünün Türkiye'ye gelmesi halinde taraftarlar tarafından çok sevileceğini dile getirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 15:42 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 16:16
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Artem Dzyuba için Epureanu konuştu! "Pazarlık yapıyorlar"

"Her kulüp, oyunun oyun sistemine uyar. Dzyuba atletik, teknik ve son derece koordinali bir futbolcu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Artem Dzyuba için Epureanu konuştu! "Pazarlık yapıyorlar"

Bildiğim kadarıyla şu sıralar Galatasaray ve Fenerbahçe forvet arıyor. Bu yüzden büyük ihtimalle onunla pazarlık yapıyorlar.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Artem Dzyuba için Epureanu konuştu! "Pazarlık yapıyorlar"

Şu ana kadar burada, Rus vatandaşlarına karşı olumsuz bir tutum görmedim.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Artem Dzyuba için Epureanu konuştu! "Pazarlık yapıyorlar"

Mevcut durumda Türkiye'de her şey yolunda.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Artem Dzyuba için Epureanu konuştu! "Pazarlık yapıyorlar"

İyi bir oyuncu gelirse, Türk kulüpleri için oldukça faydalı bir gelişme olur.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Artem Dzyuba için Epureanu konuştu! "Pazarlık yapıyorlar"

Eğer Dzyuba goller atmayı başarırsa, Türk futbolseverlerin beğenisini kazanır ve ona fazlasıyla ilgi duyarlar."

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Artem Dzyuba için Epureanu konuştu! "Pazarlık yapıyorlar"

ARTEM DZYUBA KİMDİR?
Zenit St Petersburg takımında forvet mevkinde forma giyen Artem Dzyuba, 22 Ağustos 1988 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Artem Dzyuba için Epureanu konuştu! "Pazarlık yapıyorlar"

196 cm boyunda ve 90 kilo olan Artem Dzyuba, sağ ayağını kullanmaktadır.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Artem Dzyuba için Epureanu konuştu! "Pazarlık yapıyorlar"

Dzyuba, şu anda serbest oyuncu statüsünde. Yıldız oyuncu kariyeri boyunca oynadığı 504 maça çıkarken 186 gol 106 asist üretti.

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