Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Artem Dzyuba için Epureanu konuştu! "Pazarlık yapıyorlar"

Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Alexandru Epureanu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Artem Dzyuba'ya dair konuştu.
Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Alexandru Epureanu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Artem Dzyuba'ya dair konuştu.
Epureanu, Rus basınına yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı.
35 yaşındaki stoper, Dzyuba'nın Türkiye'ye gelmesi halinde taraftarlar tarafından çok sevileceğini söyledi.
Alexandru Epureanu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız oyuncuyla pazarlık halinde olabileceğini ifade etti.
Bununla beraber tecrübeli yıldız, Türkiye'de Rus vatandaşlara karşı Avrupa'daki gibi sorunlu davranılmadığına dikkat çekti.
İşte Alexandru Epureanu'nun o açıklamaları;
"Her kulüp, oyunun oyun sistemine uyar. Dzyuba atletik, teknik ve son derece koordinali bir futbolcu.
Bildiğim kadarıyla şu sıralar Galatasaray ve Fenerbahçe forvet arıyor. Bu yüzden büyük ihtimalle onunla pazarlık yapıyorlar.
Şu ana kadar burada, Rus vatandaşlarına karşı olumsuz bir tutum görmedim.
Mevcut durumda Türkiye'de her şey yolunda.
İyi bir oyuncu gelirse, Türk kulüpleri için oldukça faydalı bir gelişme olur.
Eğer Dzyuba goller atmayı başarırsa, Türk futbolseverlerin beğenisini kazanır ve ona fazlasıyla ilgi duyarlar."
ARTEM DZYUBA KİMDİR?
Zenit St Petersburg takımında forvet mevkinde forma giyen Artem Dzyuba, 22 Ağustos 1988 tarihinde dünyaya gelmiştir.
196 cm boyunda ve 90 kilo olan Artem Dzyuba, sağ ayağını kullanmaktadır.
Dzyuba, şu anda serbest oyuncu statüsünde. Yıldız oyuncu kariyeri boyunca oynadığı 504 maça çıkarken 186 gol 106 asist üretti.