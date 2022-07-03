Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus'un gözü Welington'da!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus'un gözü Welington'da!

Son dakika transfer haberleri... Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer harekatına hızla devam ediyor. Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen Portekizli teknik direktörün, gözünü Sao Paulo forması giyen Welington'a diktiği ve sarı-lacivertli yönetimin oyuncu için harekete geçtiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus'un gözü Welington'da!

Jorge Jesus, sol bekte hücumcu bir ismin olmasını istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus'un gözü Welington'da!

Bu nedenle tecrübeli teknik adam, Sao Paulo'nun genç yıldızı Welington'u gözüne kestirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus'un gözü Welington'da!

Sao Paulo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki oyuncu özellikle hücuma verdiği katkılar ile biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus'un gözü Welington'da!

Brezilyalı futbolcu, sol bek dışında orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus'un gözü Welington'da!

Takvim'in haberine göre; güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan Welington için Fenerbahçeli kurmayların hem menajeri hem de kulübü ile temasa geçtiği ve bu görüşmelerin olumlu geçtiği bilgileri de geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus'un gözü Welington'da!

21 yaşındaki sol bek oyuncusu Welington, özellikle hücuma verdiği katkılarla bilinen bir oyuncu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus'un gözü Welington'da!

WELINGTON KİMDİR?

Tam adı Welington Damascena Santos olan futbolcu, 19 Şubat 2001 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus'un gözü Welington'da!

Futbola Sao Paulo altyapısında başlayan Brezilyalı futbolcu, Mart 2021'de aynı kulüple profesyonel sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus'un gözü Welington'da!

2021/2022 sezonunda 22 maçta görev alan Welington, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Menajerinden flaş hamle! Belotti F.Bahçe'ye
F.Bahçe ve G.Saray bir transferde daha karşı karşıya!
DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kapılar kaçta kapanacak?
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trezeguet İstanbul'a ayak bastı Trezeguet İstanbul'a ayak bastı 01:37
Bir günde 12 madalya Bir günde 12 madalya 01:34
Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi! Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi! 01:26
Fenerbahçe hız kesmedi Fenerbahçe hız kesmedi 01:23
Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu 01:19
Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu 01:19
Daha Eski
Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi! Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi! 01:04
Wimbledon'da Nadal 4. turda! Wimbledon'da Nadal 4. turda! 23:31
G.Saray Botheim'i sağlama alıyor! Hukuksal engel aşılırsa... G.Saray Botheim'i sağlama alıyor! Hukuksal engel aşılırsa... 23:31
Ersu Şaşma altın madalya kazandı! Ersu Şaşma altın madalya kazandı! 23:19
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor 23:13
Milli atlet Yasemin Can altın madalyanın sahibi oldu Milli atlet Yasemin Can altın madalyanın sahibi oldu 23:13