FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus'un gözü Welington'da!

Fenerbahçe; Lincoln, Bruma ve Emre Mor transferlerinin ardından bir imzaya daha hazırlanıyor.
Fenerbahçe; Lincoln, Bruma ve Emre Mor transferlerinin ardından bir imzaya daha hazırlanıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Jesus, taleplerini Fenerbahçe yönetimine iletirken, sol bek konusunda Sao Paulo'dan önemli bir ismin transferini istedi.
Jorge Jesus, sol bekte hücumcu bir ismin olmasını istiyor.
Sao Paulo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki oyuncu özellikle hücuma verdiği katkılar ile biliniyor.
Brezilyalı futbolcu, sol bek dışında orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.
Takvim'in haberine göre; güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan Welington için Fenerbahçeli kurmayların hem menajeri hem de kulübü ile temasa geçtiği ve bu görüşmelerin olumlu geçtiği bilgileri de geliyor.
21 yaşındaki sol bek oyuncusu Welington, özellikle hücuma verdiği katkılarla bilinen bir oyuncu.
WELINGTON KİMDİR?
Tam adı Welington Damascena Santos olan futbolcu, 19 Şubat 2001 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi.
Futbola Sao Paulo altyapısında başlayan Brezilyalı futbolcu, Mart 2021'de aynı kulüple profesyonel sözleşme imzaladı.
2021/2022 sezonunda 22 maçta görev alan Welington, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Genç oyuncu Brezilya U20 Takımı'nın formasını da giyiyor.
21 yaşındaki sol bekin kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2024'e kadar devam ediyor.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.