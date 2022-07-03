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Everton'lı Allan iddiası

Kanarya'nın ön libero adaylarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz sezon Everton'daki performansı yetersiz bulunduğu için gözden çıkarılan Allan'ın Fenerbahçe'nin gündemine geldiği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 09:54
Everton'lı Allan iddiası

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Kanarya'nın ön libero adaylarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz sezon Everton'daki performansı yetersiz bulunduğu için gözden çıkarılan Allan'ın Fenerbahçe'nin gündemine geldiği belirtildi. İngiliz ekibi, Vasco Da Gama'dan Andrey Santos'u isteyince böylece Allan'ı gönderebileceği kaydedildi. Ancak 1 sene daha sözleşmesi kaldığı için 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncusunun kiralanmasına sıcak bakılmıyor. Piyasa değeri 15 milyon euro olan Allan için ne kadarlık bir teklif yapılacağı ise merak konusu.

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